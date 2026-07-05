Ronaldo y el muro... El duelo entre Yamal y Méndez da color a la batalla entre España y Portugal

España se enfrenta a Portugal mañana lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

España avanzó tras vencer a Austria, y Portugal eliminó a Croacia en la ronda de 32.

El diario «AS» recuerda que será el duelo 42 entre ambas selecciones.

La selección española domina el historial con 18 victorias, 16 empates y solo 7 derrotas.

La selección española estuvo invicta ante Portugal catorce años y medio, hasta que el último duelo terminó con victoria lusa en la final de la Liga de Naciones, resuelta en los penaltis por el equipo de Roberto Martínez.

La publicación concluye que, con todos los antecedentes sobre la mesa, el encuentro será un auténtico duelo de titanes decidido por enfrentamientos individuales.