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Ronaldo queda fuera de la lucha entre los grandes... ¿Quién se llevará la Bota de Oro del Mundial de 2026?

FEATURES
Analysis
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
Irak vs Noruega
Irak
Noruega
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
E. Haaland
L. Messi
K. Mbappe
C. Ronaldo
H. Kane
Francia
Senegal
EE. UU.
Irak
Noruega
Argentina
Argelia
Inglaterra
Croacia
Portugal
República Democrática del Congo

Desde la primera jornada, se desata una intensa lucha por el título de máximo goleador del Mundial.

Las grandes estrellas no tardaron en mostrar sus intenciones de cara al Mundial 2026. En los primeros días del torneo la carrera por la Bota de Oro ya se encendió: Lionel Messi firmó un hat-trick histórico y Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane respondieron con dobletes, convirtiendo la competición en un pulso desde la primera jornada.

Mientras Messi acaparaba la atención en su caza de récords, Mbappé recordó que no cederá el trono de 2022, y Haaland avisó con un debut contundente.

Harry Kane, con dos goles, también avisó de que peleará por el trono.

Una leyenda en busca de gloria, una estrella francesa que aspira al doblete, un goleador noruego debutante y un capitán inglés indomable mantienen en vilo a las aficiones, que aguardan el desenlace de una de las batallas individuales más emocionantes del Mundial 2026.

Lee también: Entre el resplandor de Messi y la sorpresa de Ronaldo... Una avalancha de goles y cifras históricas resumen las primeras jornadas del Mundial.


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    El hat-trick histórico de Messi

    En el primer partido del Mundial 2026, Lionel Messi guió a Argentina a un 3-0 sobre Argelia con tres goles propios, y ya lidera la clasificación de goleadores.

    El capitán, liberado tras ganar el Mundial 2022, mostró que sigue siendo decisivo.

    Ese hat-trick no solo le dio un arranque ideal en la lucha por el título de goleador, sino que también le permitió alcanzar los 16 goles en fases finales del Mundial, igualando el récord de Miroslav Klose.

    En Estados Unidos busca revalidar el título y, por fin, ganar la Bota de Oro.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé vuelve a ir a por la Bota de Oro

    Mbappé necesitó solo un tiempo para recordar que opta a la Bota de Oro: lideró la remontada de Francia ante Senegal (3-1) con dos goles y ya figura entre los candidatos al trono de máximo goleador del Mundial 2026.

    A pesar de la marca estrecha que sufrió en la primera parte, el capitán de los “Gallos” aprovechó los espacios en la segunda mitad y recordó que su rendimiento en 2022 fue solo un paso más en una trayectoria goleadora excepcional.

    No se conforma con su segunda Bota de Oro, sino que aspira a algo mayor: llevar a Francia a su segundo título mundial tras el de Rusia 2018 y resarcirse de la final perdida en 2022, donde brilló pese a la derrota.

    Con este arranque perfecto, la estrella francesa avisa a sus rivales: la lucha por el título de máximo goleador será dura y él quiere seguir haciendo historia en Norteamérica.

    Con 14 goles, solo le faltan dos para igualar a Messi y Klose y convertirse en el máximo anotador de la historia de la competición.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... Un debut con ambiciones sin límites

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles que guiaron a Noruega a una victoria 4-1 sobre Irak, demostrando que llega con el objetivo del Zapato de Oro.

    Su actuación no sorprendió: lleva años demostrando su instinto goleador con el Dortmund, el City y la selección, transformando cualquier ocasión en gol.

    El prometedor arranque noruego ha reavivado las expectativas: ¿podría ser la selección escandinava la sorpresa del Mundial 2026? De momento, cuenta con uno de los delanteros más peligrosos del planeta, un factor decisivo ante cualquier rival.

    Para Haaland, este doblete podría ser solo el inicio: está acostumbrado a marcar ante cualquier rival y se postula como candidato firme a la Bota de Oro.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane... mucho más que un goleador

    Aunque Harry Kane acaparó la atención con su doblete ante Croacia, que llevó a Inglaterra a una victoria 4-2 en su debut mundialista, el valor del capitán de las «Tres Leones» va más allá de sus goles. sino que cumple múltiples funciones que lo convierten en uno de los delanteros más completos del fútbol moderno.

    No se limita a aguardar en el área, sino que retrocede para ayudar a construir el juego, abrir espacios y conectar con sus compañeros. y conectar las líneas con precisión, lo que amplía las opciones ofensivas de Inglaterra y mantiene su peligro aunque no marque.

    Además, presiona desde el primer pase, ayuda a recuperar el balón y regresa a posiciones defensivas, lo que lo convierte en un capitán completo.

    A pesar de todo ello, Kane no olvida su labor principal: su doblete ante Croacia elevó a 10 su cuenta en Mundiales, lo que le sitúa como candidato a la Bota de Oro de 2026. y mantiene vivas sus aspiraciones de acercarse a la cima histórica de goleadores del Mundial si mantiene este ritmo en el torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Otros nombres del panorama

    Aunque la atención se centra en Messi, Mbappé, Haaland y Kane, en la primera jornada de grupos otros jugadores ya marcaron. El neozelandés Ilya Just, el alemán Kai Havertz, el estadounidense Florian Balogun y el sueco Yassin El Ayari marcaron dos goles cada uno y se sumaron a la lucha por el liderato de goleadores.

    Los cuatro aprovecharon la fortaleza ofensiva de sus equipos en la primera jornada y ya figuran entre los máximos goleadores, lo que demuestra que la lucha por la Bota de Oro no será solo cosa de estrellas.

    Aun así, su permanencia en la lucha parece limitada por el nivel de sus selecciones y por la menor experiencia y capacidad goleadora frente a los favoritos.

    Aun así, el cuarteto formado por Messi, Mbappé, Haaland y Kane sigue siendo el gran favorito para llevarse la Bota de Oro, gracias a su experiencia y capacidad de marcar ante cualquier rival a medida que avanza el torneo.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Ronaldo fuera de la pugna?

    Cristiano Ronaldo debutó en el Mundial 2026 con una actuación por debajo de lo esperado. Portugal solo empató 1-1 con la República Democrática del Congo, y el delantero no mostró su nivel habitual.

    Salió del partido bajo una avalancha de críticas por su falta de eficacia y por buscar el gol de forma individual, en un equipo que no mostró la habitual cohesión en torno al capitán de la “Brasil de Europa”.

    A sus 41 años, la edad se notó en su ritmo y esfuerzo físico, aunque mantiene su olfato goleador.

    Sin embargo, su legado goleador lo mantiene vigente: es uno de los máximos anotadores de la historia. y aún puede marcar la diferencia: con un solo gol en esta edición se convertiría en el único jugador que anota en seis Mundiales, un hito que refuerza su legado más allá de la lucha por la Bota de Oro.