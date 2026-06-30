Ronaldo encabeza el apoyo... Una tragedia sacude a la selección de Portugal antes del partido contra Croacia

La selección de Portugal vive momentos tristes tras la tragedia que afectó a uno de sus jugadores, justo antes del esperado duelo contra Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Además, el equipo ha sido criticado tras empatar con la República Democrática del Congo y Colombia, y ganar solo a Uzbekistán en la fase de grupos, lo que ha afectado el rendimiento de sus estrellas lideradas por Cristiano Ronaldo.

En plena polémica y con el equipo buscando unidad, el segundo entrenador, el exjugador del Chelsea Ricardo Carvalho, recibió la noticia del fallecimiento de su padre.