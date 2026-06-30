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Ronaldo encabeza el apoyo... Una tragedia sacude a la selección de Portugal antes del partido contra Croacia

Portugal vs Croacia
Portugal
Croacia
World Cup
R. Carvalho
C. Ronaldo
Portugal
Croacia
Canadá

El silencio domina la escena

La selección de Portugal vive momentos tristes tras la tragedia que afectó a uno de sus jugadores, justo antes del esperado duelo contra Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Además, el equipo ha sido criticado tras empatar con la República Democrática del Congo y Colombia, y ganar solo a Uzbekistán en la fase de grupos, lo que ha afectado el rendimiento de sus estrellas lideradas por Cristiano Ronaldo.

En plena polémica y con el equipo buscando unidad, el segundo entrenador, el exjugador del Chelsea Ricardo Carvalho, recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

  • Escenas conmovedoras

    Según el diario Mirror, el fallecimiento del padre de Ricardo Carvalho, segundo entrenador de Portugal, conmovió al equipo en Miami. Cristiano Ronaldo fue el primer jugador en expresarle sus condolencias.

    La Federación Portuguesa de Fútbol informó que Carvalho, exdefensa del Chelsea, recibió la noticia del fallecimiento de su padre, Manuel Ribeiro de Carvalho (69 años), en la sede de la selección en Miami, y que regresará a su país para asistir al funeral.

    El lunes, durante el entrenamiento, la selección guardó un minuto de silencio en memoria del padre del técnico.

    El «Mirror» añadió: El grupo se agarró de los brazos en círculo y guardó silencio en señal de respeto. Ronaldo abrazó a su excompañero, que jugó 89 partidos entre 2003 y 2016, y a otros compañeros. Estos emotivos momentos ocurrieron al inicio de la última sesión de entrenamiento de Portugal en Miami».

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    • Anuncios

  • «Un gran compañero y un gran amigo»

    La Federación Portuguesa de Fútbol lamenta el fallecimiento de Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, segundo entrenador de la selección, a los 69 años. En este momento de profundo dolor, el presidente, la junta directiva y todo el personal de la Federación envían su más sentido pésame a Ricardo Carvalho y a su familia, y les desean fuerzas para afrontar esta pérdida irreparable».

    La selección lusa publicó en redes: «Estamos contigo. Fuerza, Ricardo Carvalho», junto a dos fotos del equipo.

    Antes de la rueda de prensa con João Félix para analizar el partido de dieciseisavos contra Croacia, el asesor de la selección volvió a mencionar el fallecimiento.

    Francisco Trigo de Abro añadió: «Solo quiero transmitir mis condolencias y las de João a Ricardo Carvalho, cuyo padre ha fallecido. Él sigue con nosotros. Queríamos expresar nuestro pesar porque era un gran compañero y un gran amigo».

    Tras la rueda de prensa, la Federación Portuguesa de Fútbol informó que Carvalho viajaría a Portugal para asistir al funeral de su padre. Portugal sigue preparando su partido de octavos de final contra Croacia.

    Carvalho, de 48 años, integra el cuerpo técnico de Roberto Martínez desde 2023, tras trabajar con André Villas-Boas en Marsella.

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