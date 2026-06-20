Getty Images Sport
Traducido por
Ronaldinho ficha por un club de tercera división y, a sus 46 años, podría volver a jugar
Regreso sorpresa al fútbol italiano
Ronaldinho ha firmado con el Ravenna de la Serie C, uno de los fichajes más inesperados de los últimos años. LaGazzetta informa que el exganador del Balón de Oro será presentado en Miami el 23 de junio.
Se trata de su regreso a Italia, donde ya jugó dos temporadas y media con el AC Milan. Tras su retiro en 2015 con el Fluminense, el brasileño se dedicó a partidos de exhibición y eventos de leyendas. Ahora, bajo la dirección de Andrea Mandorlini, se sumará a la preparación del Ravenna para la temporada 2026-27.
- Getty Images Sport
Mensajes contradictorios sobre su papel en el equipo
Rápidamente surgieron dudas sobre si Ronaldinho iría más allá de las tareas promocionales. El vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, afirmó al principio que el brasileño no jugaría en la Serie C.
Dijo: «Ronaldinho participará en un evento de marketing con nosotros, pero no jugará con el Ravenna en la Serie C la próxima temporada. Además, como tiene 46 años, ojalá pudiera seguir jugando».
Sin embargo, más tarde dejó la puerta abierta: «Ronaldinho es un campeón atemporal. Ha fichado por el Ravenna y, para un club como el nuestro, es extraordinario. Pronto lo presentaremos. ¿Jugará? No está descartado».
«Nuevos colores, la misma sonrisa»
Pese a la incertidumbre sobre sus minutos en el campo, Ronaldinho ha expresado su ilusión por incorporarse al proyecto del Ravenna. El legendario mediapunta, que ganó la Liga de Campeones con el Barcelona y el Mundial de 2002 con Brasil, está ansioso por llevar su filosofía del «Joga Bonito» a la afición del club.
«Nuevos colores, la misma sonrisa», afirmó. «Quiero volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y la familia Cipriani. El fútbol siempre me ha dado alegría, y eso es lo que quiero llevar a Ravenna».
- Getty GOAL
A la espera de una decisión definitiva
Ronaldinho será presentado en Miami el 23 de junio; ese día se conocerán más detalles sobre su papel en el club. Aún no se sabe si jugará algún partido oficial. Aunque no lo haga, su presencia será clave en los planes de Ravenna para ganar visibilidad de cara a la nueva temporada.