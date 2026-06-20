Ronaldinho ficha por un club de tercera división y, a sus 46 años, podría volver a jugar

Ronaldinho ha firmado con el Ravenna de la Serie C, uno de los fichajes más inesperados de los últimos años. LaGazzetta informa que el exganador del Balón de Oro será presentado en Miami el 23 de junio.

Se trata de su regreso a Italia, donde ya jugó dos temporadas y media con el AC Milan. Tras su retiro en 2015 con el Fluminense, el brasileño se dedicó a partidos de exhibición y eventos de leyendas. Ahora, bajo la dirección de Andrea Mandorlini, se sumará a la preparación del Ravenna para la temporada 2026-27.