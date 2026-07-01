Ronald Koeman renuncia a la selección de los Países Bajos en un emotivo comunicado, mientras la KNVB denuncia insultos racistas tras la eliminación en la tanda de penaltis del Mundial

Koeman, de 63 años, podría retirarse definitivamente del banquillo por problemas de salud en su familia. El técnico destacó la fortaleza de su esposa, Bartina, quien lucha contra una enfermedad mientras apoya su carrera, y reconoció que necesita centrarse en su vida fuera del fútbol.

«Anoche decidí dejar la selección holandesa», escribió en Instagram. «Soñábamos con hacer historia en este Mundial, pero no lo logramos. Nadie está más decepcionado que yo; la responsabilidad es mía.

Los últimos años me han recordado que hay cosas más importantes que el fútbol. Cuando alguien a quien quieres lucha contra la enfermedad, tu perspectiva cambia. A pesar de su propio padecimiento, mi esposa Bartina me ha apoyado cada día, y eso demuestra una fortaleza increíble. Le estaré agradecido por siempre.

Gracias a las jugadoras, a mi cuerpo técnico, a la KNVB, a los empleados y a los clubes. Y, sobre todo, gracias a la afición por su apoyo. Ha sido un honor representar a los Países Bajos.

Me voy con sentimientos encontrados: hubiera querido cerrar mi etapa con la Oranje con un título, pero no pudo ser. Aun así, predomina el orgullo por todo lo que el fútbol me ha dado, por las personas que he conocido y por haber convertido mi pasión en mi trabajo. Gracias por la confianza, las críticas, el apoyo, las decepciones, los éxitos y todo lo demás».