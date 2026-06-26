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Ronald Koeman destaca el peligro de Achraf Hakimi, mientras Holanda se prepara para un «acalorado» duelo eliminatorio contra Marruecos
Holanda se asegura el duelo contra Marruecos
Países Bajos venció 3-1 a Túnez en Kansas City y avanzó a las eliminatorias. El nuevo defensa del Tottenham, Jan Paul van Hecke, marcó su primer gol con la selección y mostró gran ilusión. Ahora la selección holandesa viajará a Monterrey para enfrentar a la potente Marruecos.
- AFP
Se espera un enfrentamiento decisivo y muy reñido
La plantilla es consciente del intenso ambiente que les espera, y Van Hecke prevé una batalla encarnizada en México. En declaraciones a la NOS, el defensa afirmó: «Es un partido que espero con muchas ganas. Estos son los partidos que uno quiere jugar en un Mundial. Creo que será muy reñido».
El seleccionador Koeman advierte sobre el peligro de Hakimi: «Es la estrella y un gran lateral derecho, así que debemos prepararnos bien».
El capitán Virgil van Dijk y el centrocampista Frenkie de Jong mostraron respeto por el rival; Van Dijk añadió: «Espero un gran equipo con mucha calidad, pero también con puntos débiles».
De Jong añadió: «Los vi jugar contra Brasil y me causaron una muy buena impresión. Llegaron a semifinales en el último Mundial y tienen jugadores muy buenos. Será un partido precioso».
Amigos de la Eredivisie, listos para el reencuentro
El próximo partido tiene un significado especial para varios jugadores marroquíes que jugaron en la primera división holandesa. El centrocampista Ismael Saibari, que fichará por el Bayern de Múnich este verano, celebró el sorteo junto a su excompañero Anass Salah-Eddine.
Saibari admitió: «Me voy a encontrar con algunos amigos, lo cual es estupendo. Sin embargo, todavía no he seguido muy de cerca a la selección de los Países Bajos; el seleccionador me explicará cuáles serán las tácticas».
Salah-Eddine compartió esa ilusión y añadió: «Un partido maravilloso. Voy a jugar contra mis mejores amigos. Holanda es un gran equipo, pero opino lo mismo de nosotros».
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Nos espera la prueba de fuego en Monterrey
Países Bajos se enfrentará a una prueba decisiva este martes en Monterrey ante Marruecos. El equipo de Koeman debe igualar desde el primer minuto la intensidad de los campeones de África para soportar la presión inicial y mantener vivas sus aspiraciones al título.