Getty/GOAL
Traducido por
Ronald Araujo sustituye a Virgil van Dijk y el Liverpool ficha a un lateral derecho: Danny Murphy aborda el dilema del mercado defensivo en Anfield antes de las ventanas de 2027
Van Dijk se marchará como agente libre cuando expire su contrato
El central neerlandés Van Dijk está viviendo una larga despedida en Anfield. Su contrato expirará, a la edad de 35 años, cuando la campaña 2026-27 llegue a su fin. Como no se está considerando una renovación, pasará a ser agente libre.
Sustituir al imponente internacional de Países Bajos no será fácil, dado todo lo que el ganador de la Premier League y la Liga de Campeones ha logrado a lo largo de nueve años en el Liverpool. Será recordado como uno de los grandes de la era moderna.
- Getty
Jacquet impresiona mientras Araujo cubre el lateral derecho
Jeremy Jacquet se ha adaptado rápidamente tras su millonario fichaje procedente del Rennes, mientras que hay grandes esperanzas puestas en el italiano de 19 años Giovanni Leoni, que está trabajando para recuperarse de una desafortunada lesión de ligamento cruzado anterior. El excapitán del Barcelona Araujo también ha llegado cedido desde el Camp Nou.
El uruguayo, contundente y sin florituras, ha estado ocupando el lateral derecho, ya que el excarrilero del Bayer Leverkusen Frimpong está teniendo problemas para convencer en una posición defensiva convencional, pero el sudamericano de 27 años está más acostumbrado a jugar en el centro de una línea de cuatro defensas.
¿Volverá a gastar el Liverpool en defensas en 2027?
Teniendo eso en cuenta, ¿podría ser fichado en propiedad el próximo verano y desplazado a la demarcación que actualmente domina Van Dijk? Eso permitiría entonces a Andoni Iraola incorporar otra opción para el lateral.
Cuando se le planteó ese escenario a Murphy, el excentrocampista del Liverpool, que habló en exclusiva con GOAL en asociación con Snabbare, dijo: «Creo que el club va a evaluar a Araujo partido a partido, semana a semana. No creo que necesariamente estén pensando que es el indicado para entrar y ocupar el lugar de Van Dijk por su edad. Creo que siempre mantendrán la mente abierta respecto a qué más hay en el mercado.
«Pero en lo que respecta a los laterales, hay un problema en el Liverpool con los laterales, porque en lo que ha prosperado el éxito del Liverpool durante un largo periodo es en tener dos laterales extraordinariamente buenos en ataque, y el equipo se adaptaba a su estilo y tenían centrocampistas que cubrían sus subidas cuando se incorporaban al ataque y todas esas cosas que conocemos.
«Los laterales en este momento no son lo bastante buenos con el balón y eso es un problema real cuando, en muchos partidos, el Liverpool va a dominar la posesión porque sabemos que el fútbol ha pasado de una situación de marcajes hombre a hombre, como era hace años, a un juego más táctico en el que el centro del campo está muy, muy poblado.
«Por lo general, el espacio aparecerá en las bandas y los equipos defenderán la zona central del campo. Así que los laterales están recibiendo muchísimo el balón, los números te lo dicen. Y el producto final de Frimpong y [Milos] Kerkez, desde luego, no está al nivel que necesita el Liverpool.
«Y también se puede argumentar si son lo bastante buenos defensivamente como para sacrificar esa calidad ofensiva, por así decirlo, y la respuesta es no. Así que es un problema. Los dos han fallado, por lo que hemos visto hasta ahora, digamos, en su carrera en el Liverpool.
«Ahora, el argumento a favor de Frimpong es que en realidad nunca jugó como lateral derecho, así que ¿cuál era la idea detrás de eso? Es un argumento justo y a veces siento un poco de pena por él. No es que solo le esté señalando a él. Ha completado la mejor temporada de su carrera en una posición diferente de la que le han pedido que ocupe al llegar a una de las ligas más duras del mundo.
«No creo, aunque Araujo lo hace con mucha comodidad porque tiene mentalidad defensiva y sé que tuvo ese maravilloso taconazo contra el Atlético para que [Dominik] Szoboszlai diera su asistencia, pero en general no lo catalogarías como un lateral ofensivo que vaya a poner centros y crear goles. Así que creo que es una zona clara que el Liverpool debe revisar, incluso en enero».
- Getty
El Liverpool sigue invicto al inicio de la campaña 2026-27
Está por ver cuánto queda en la caja de fichajes del Liverpool para hacer negocios en el mercado de invierno de 2027. El club se gastó 123 millones de libras (165 millones de dólares) en el extremo francés Bradley Barcola poco antes de que se cerrara el plazo del pasado mercado de verano.
Kerkez ha parecido ligeramente más fiable en la izquierda últimamente, en medio de un arranque invicto de la temporada 2026-27, pero está claro que se necesitan refuerzos en esa zona del campo, especialmente con Van Dijk de camino a la salida, y es probable que ya se hayan identificado objetivos que ayuden a elevar el nivel colectivo de la plantilla de Iraola.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias