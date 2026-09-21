Teniendo eso en cuenta, ¿podría ser fichado en propiedad el próximo verano y desplazado a la demarcación que actualmente domina Van Dijk? Eso permitiría entonces a Andoni Iraola incorporar otra opción para el lateral.

Cuando se le planteó ese escenario a Murphy, el excentrocampista del Liverpool, que habló en exclusiva con GOAL en asociación con Snabbare, dijo: «Creo que el club va a evaluar a Araujo partido a partido, semana a semana. No creo que necesariamente estén pensando que es el indicado para entrar y ocupar el lugar de Van Dijk por su edad. Creo que siempre mantendrán la mente abierta respecto a qué más hay en el mercado.

«Pero en lo que respecta a los laterales, hay un problema en el Liverpool con los laterales, porque en lo que ha prosperado el éxito del Liverpool durante un largo periodo es en tener dos laterales extraordinariamente buenos en ataque, y el equipo se adaptaba a su estilo y tenían centrocampistas que cubrían sus subidas cuando se incorporaban al ataque y todas esas cosas que conocemos.

«Los laterales en este momento no son lo bastante buenos con el balón y eso es un problema real cuando, en muchos partidos, el Liverpool va a dominar la posesión porque sabemos que el fútbol ha pasado de una situación de marcajes hombre a hombre, como era hace años, a un juego más táctico en el que el centro del campo está muy, muy poblado.

«Por lo general, el espacio aparecerá en las bandas y los equipos defenderán la zona central del campo. Así que los laterales están recibiendo muchísimo el balón, los números te lo dicen. Y el producto final de Frimpong y [Milos] Kerkez, desde luego, no está al nivel que necesita el Liverpool.

«Y también se puede argumentar si son lo bastante buenos defensivamente como para sacrificar esa calidad ofensiva, por así decirlo, y la respuesta es no. Así que es un problema. Los dos han fallado, por lo que hemos visto hasta ahora, digamos, en su carrera en el Liverpool.

«Ahora, el argumento a favor de Frimpong es que en realidad nunca jugó como lateral derecho, así que ¿cuál era la idea detrás de eso? Es un argumento justo y a veces siento un poco de pena por él. No es que solo le esté señalando a él. Ha completado la mejor temporada de su carrera en una posición diferente de la que le han pedido que ocupe al llegar a una de las ligas más duras del mundo.

«No creo, aunque Araujo lo hace con mucha comodidad porque tiene mentalidad defensiva y sé que tuvo ese maravilloso taconazo contra el Atlético para que [Dominik] Szoboszlai diera su asistencia, pero en general no lo catalogarías como un lateral ofensivo que vaya a poner centros y crear goles. Así que creo que es una zona clara que el Liverpool debe revisar, incluso en enero».