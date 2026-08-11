Araujo ha explicado los motivos espirituales y profesionales que le llevaron a elegir el dorsal 33 en Anfield. La decisión de quedarse con ese número no fue casual para Araujo. El defensa explicó que ese número guarda una profunda conexión con sus primeros días en el deporte y con sus convicciones religiosas.

"Es un número que me gusta, es un número que es especial para mí. Curiosamente, cuando debuté como profesional hace mucho tiempo, ese era el número que llevaba entonces", reveló Araujo.

"Pero también tiene un significado personal para mí, un significado que está totalmente relacionado con mi fe y mi relación con Jesús, con Dios y con la religión. Es un tema del que hablé y sobre el que tuve una buena conversación con mis amigos, mi familia, mi pareja y mis padres. Es un número que me hace muy feliz llevar por varios motivos".