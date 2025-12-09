Getty Images Sport
Ronald Araújo recurre a un ‘viaje espiritual’ en Tel Aviv mientras Gerard Piqué defiende su bienestar emocional
Araújo se toma un descanso especial del Barcelona
El defensor central uruguayo ha estado ausente del primer equipo recientemente, perdiéndose los últimos tres partidos de LaLiga por motivos personales. Se ha revelado que Araujo recibió un permiso especial del club para viajar a Israel, buscando consuelo y claridad mental mientras se prepara para la segunda mitad de la temporada.
Según informó Sport, el viaje no es solo de ocio, sino un componente clave de su recuperación. Hombre profundamente religioso, Araujo sintió la necesidad de desconectarse del ruido tóxico que lo rodea en Barcelona y reconectarse con su fe. La presión de portar el brazalete de capitán, sumada a las lesiones persistentes y la crítica de ciertos sectores de la afición, habría dejado al defensor “emocionalmente afectado”, impulsándolo a buscar un reinicio psicológico total.
- AFP
Piqué respalda la decisión de Araújo
La decisión de alejarse del centro de atención ha recibido elogios del excapitán del Barcelona, Gerard Piqué. En una entrevista sincera con Sport, el defensor retirado destacó el valor de Araujo por priorizar su salud mental por encima de las exigencias del calendario.
“La salud mental debe cuidarse. Es evidente, no solo en el fútbol o en el deporte,” afirmó Piqué. “En este caso, Ronald levantó la mano y dijo ‘basta’. Creo que el club hace muy bien en escucharlo y darle el tiempo necesario. Todos los aficionados al fútbol en España deberían reflexionar un poco sobre esto.”
Las palabras de Piqué reflejan una cultura en evolución dentro del club. Antes, se esperaba que los jugadores rindieran incluso frente al dolor físico o emocional. Sin embargo, Hansi Flick y la directiva del Barcelona parecen adoptar un enfoque más moderno y holístico con Araujo, reconociendo que un jugador no puede rendir al máximo si su mente no está en paz.
Piqué dice que no más abuso generalizado
Piqué no solo defendió a Araujo, sino que también lanzó un duro reproche a la cultura de abuso que persiste en el fútbol español. El campeón del mundo considera que este deporte va rezagado respecto al resto de la sociedad en cuanto a respeto básico y decencia.
“El deporte siempre ha sido más lento en todo esto,” afirmó Piqué, señalando el retraso en avances sociales. “Recuerdo la era del racismo, la violencia en los estadios… A nivel de aficionados, parece que en el fútbol siempre somos los últimos en adaptarnos a los tiempos. Es hora de que haya respeto hacia el profesional, de que dejemos de ser un mundo de ‘barra libre’ donde cualquiera puede insultar y hacer lo que quiera.”
El exdefensor habló desde su propia experiencia. Durante la cúspide del referéndum de independencia catalán y la era dorada de la selección española, Piqué fue a menudo blanco de abusos por parte de sus compatriotas. Relató los mecanismos de afrontamiento poco saludables que tuvo que desarrollar, y subrayó que Araujo no debería verse obligado a recurrir a ellos.
“Recuerdo que, en mi tiempo, especialmente durante algunos años del proceso de independencia, al ir a la selección nacional viví eso,” explicó. “Tienes que construir una armadura y llega un punto, que ni siquiera es saludable, en que no te importa lo que dicen ni lo que piensa la gente. Pero esa es la única manera de preservar tu salud mental y estar bien emocionalmente. Otros pueden encontrarlo más difícil o no querer adoptar las medidas que yo tomé.”
- AFP
¿Qué sigue?
Para Araujo, la prioridad inmediata es encontrar la paz en Tel Aviv. El club no ha fijado una fecha concreta para su regreso a la competición, prefiriendo asegurar su recuperación completa antes que apresurarlo a volver a LaLiga.
La esperanza dentro del Barcelona es que el defensor regrese revitalizado, liberado del “sacudón emocional” que ha marcado su temporada.
Anuncios