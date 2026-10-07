Lionel Messi bajó el telón de una trayectoria que se prolongó durante 21 años con la selección de Argentina, después de disputar su último partido con la camiseta de la "albiceleste" en la capital, Buenos Aires, en medio de una escena emotiva que presenció las lágrimas de sus compañeros y un enorme homenaje de la afición a su estrella histórica.

Messi puso fin a su andadura internacional con una amplia victoria sobre Benín por tres goles a cero, en el partido que llevó por título "El último baile", para que el dueño de la camiseta número 10 abandonara el campo entre una multitudinaria ovación de la afición.

Durante más de dos décadas, Messi vivió con la selección de su país diferentes sentimientos, desde los fracasos y las decepciones hasta la conquista de la Copa del Mundo, hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol argentino.

A continuación, los 10 momentos más destacados en la trayectoria de Messi con Argentina, según un informe publicado por el diario británico The Sun.