Algo se mueve en el Hamburgo SV. Desde el traspaso de Andre Hahn en enero de 2017, cuando se pagaron seis millones de euros al Borussia Mönchengladbach, no se había desembolsado tanto dinero por un fichaje como este verano.
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¡Rompe todos los clichés de los futbolistas! El HSV ha fichado al profesional más insólito de la Bundesliga
Y además por partida doble: 4,7 millones de euros costó el danés Albert Grönbaek, de 25 años, que llegó ya en propiedad procedente del Stade Reims tras la cesión iniciada el pasado enero. También desde Francia se incorporó además Martin Adeline. El jugador de 22 años, que jugó en categorías inferiores del Paris Saint-Germain, llegó al HSV por cuatro millones desde el recién ascendido a la Ligue 1 ESTAC Troyes.
«Estoy ilusionado con el chico, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, que tiene mucha intensidad y aun así mucha profundidad. No destaca solo por su velocidad, sino también por sus ganas de correr y moverse», dijo el entrenador Merlin Polzin sobre el internacional sub-20 francés en ocho ocasiones, que el año pasado llamó la atención en la segunda división con once goles y 13 asistencias (¡nadie dio más asistencias!) en 36 partidos oficiales. Está nominado a mejor jugador de la Ligue 2.
«Tiene algo que nosotros todavía no tenemos. Esa intensidad y esas ganas de ir al duelo. Que no se define solo por sus ganas de jugar al fútbol, sino también por el trabajo duro», siguió maravillándose Polzin. Estas frases también se pueden aplicar a Adeline como persona. Porque con él, el HSV ha fichado probablemente al profesional más inusual de la Bundesliga.
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Martin Adeline tomó clases de teatro en su exclub, el Troyes.
Adeline, criado como hijo único, tiene intereses que por lo general no se asocian al mundo de los futbolistas. El francés disfruta, por ejemplo, del cine, las exposiciones de arte o los viajes. En Troyes recibió clases de teatro. "Soy curioso por naturaleza. Mi interés por este tipo de actividades se debe en parte a mi educación. Mi madre viajaba mucho conmigo y me permitió conocer diferentes culturas y paisajes", explicó una vez en una entrevista.
Adeline dijo en su día que lo más difícil de la vida de futbolista es la soledad. Cuando en 2018 pasó con 14 años al equipo sub-17 del PSG, lo pasó muy mal durante los primeros meses. Con frecuencia lloraba en el baño de su internado en París y pensaba en dejarlo.
Estas experiencias, así como su repentino final años después en el Stade Reims, no provocaron que se rompiera su ambición futbolística de llegar al máximo nivel. Pero poco a poco fue comprendiendo que él mismo tiene que hacer algo para llenar de sentido su vida al margen del deporte.
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Martin Adeline quiere «desvincularse de la burbuja del fútbol»
«Aunque solo tengo 21 años, eso no significa que ponga toda el alma en el fútbol», dijo el año pasado. «Me gusta intercambiar impresiones con personas de otros ámbitos profesionales para ampliar mis horizontes. Intento encontrar un equilibrio interior, desligarme de la burbuja del fútbol y seguir desarrollándome como persona».
Tras su primera temporada en Troyes, Adeline tomó en junio de 2025 la decisión de pasar el tiempo sin fútbol viajando con mochila. También porque sus amigos aún estaban ocupados con sus estudios y habían planeado sus vacaciones en agosto.
Adeline emprendió entonces el viaje en solitario. «Estaba frustrado por haberme perdido la vida universitaria, por no haber estado sentado en aulas durante las clases. Así que pensé: ¿por qué no ir a la escuela en el extranjero? Me pareció una forma segura de conocer a gente joven», declaró a L'Equipe.
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Los viajes de Martin Adeline: de Sevilla a Dublín
Adeline voló entonces a Sevilla para asistir allí a cursos de idiomas todos los días de 9 a 13 horas. El problema: no participaba gente joven. «Había pensado que era una universidad, pero me había equivocado. Mi mejor colega allí era un alemán de 50 años. Hicimos amistad y recorrimos la ciudad», contó Adeline.
Con otros estudiantes surgió una pachanga en un campo de tierra. Sin embargo, Adeline no quiso revelar por qué manejaba tan bien el balón: «No quería que me encasillaran, porque si no se crea una imagen distorsionada».
De Sevilla siguió rumbo a la capital irlandesa, Dublín, solo con equipaje de mano, una pequeña mochila y cuatro conjuntos de ropa. Adeline se instaló en una residencia de estudiantes clásica: escritorio, cama y ducha, no había más. «Eso era exactamente lo que quería. Y pensé: chapó por los estudiantes», dijo, antes de asistir a más cursos de idiomas.
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Apertura a lo nuevo gracias a la madre
Adeline hizo algunas amistades y, por la tarde, tocó hacer turismo. «Fue como una búsqueda del tesoro. Compartimos sentimientos intensos. En la despedida estuvimos al borde de las lágrimas. Tuvimos la sensación de haber vivido algo mágico», recordó.
Su siguiente ruta lo llevó, junto a un amigo de la infancia, a un road trip espontáneo por el sur de Irlanda, antes de regresar brevemente a Troyes para partir poco después hacia el oeste de Estados Unidos. Allí, Adeline recorrió la zona en un autobús escolar con diez personas de entre 25 y 37 años. Que todos fueran mayores que él «me vino muy bien», dijo. Porque: «Pensé que así seguro tendríamos conversaciones profundas».
Debe esa apertura a lo nuevo y el hecho de salir de su propia zona de confort a su madre. Ella prefería gastar el dinero en viajes antes que en bienes de consumo. Con el objetivo de hacer tres viajes al año junto a su hijo. «Visitábamos capitales europeas y en verano hacíamos un gran viaje, a Estados Unidos, a Canadá, a Namibia», dijo Adeline.
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Martin Adeline juega en el HSV por primera vez en su carrera fuera de Francia
Su «búsqueda de conexión humana» ligada a sus viajes, tal y como la describió el nuevo fichaje del HSV, continuará ahora con toda probabilidad también en su nuevo entorno con los Rothosen. Por primera vez en su carrera, Adeline jugará fuera de Francia. Su madre lo acompañará a Hamburgo.
Está convencido de que logrará integrarse, también gracias a la experiencia acumulada lejos de los terrenos de juego. «Sé que puedo adaptarme a cualquier entorno, ya sea en un suburbio o en el mundo de los ricos», afirmó.
Martin Adeline: los datos de rendimiento de su carrera
Periodo Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (cedido) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (cedido) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 desde 2026 Hamburger SV
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