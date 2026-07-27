Y además por partida doble: 4,7 millones de euros costó el danés Albert Grönbaek, de 25 años, que llegó ya en propiedad procedente del Stade Reims tras la cesión iniciada el pasado enero. También desde Francia se incorporó además Martin Adeline. El jugador de 22 años, que jugó en categorías inferiores del Paris Saint-Germain, llegó al HSV por cuatro millones desde el recién ascendido a la Ligue 1 ESTAC Troyes.

«Estoy ilusionado con el chico, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, que tiene mucha intensidad y aun así mucha profundidad. No destaca solo por su velocidad, sino también por sus ganas de correr y moverse», dijo el entrenador Merlin Polzin sobre el internacional sub-20 francés en ocho ocasiones, que el año pasado llamó la atención en la segunda división con once goles y 13 asistencias (¡nadie dio más asistencias!) en 36 partidos oficiales. Está nominado a mejor jugador de la Ligue 2.

«Tiene algo que nosotros todavía no tenemos. Esa intensidad y esas ganas de ir al duelo. Que no se define solo por sus ganas de jugar al fútbol, sino también por el trabajo duro», siguió maravillándose Polzin. Estas frases también se pueden aplicar a Adeline como persona. Porque con él, el HSV ha fichado probablemente al profesional más inusual de la Bundesliga.