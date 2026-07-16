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Romero, en respuesta a Neville: «Los ingleses hablan primero, nosotros actuamos en el campo. Cuando me retire, no seré tan tonto»

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C. Romero
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El defensa argentino y su compañero de zaga, Lisandro Martínez, responden al exinternacional inglés y actual comentarista.

Antes del Inglaterra-Argentina, el exdefensa inglés y comentarista Gary Neville dijo de los centrales de laAlbiceleste, Cristian Romero y Lisandro Martínez: «Son la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Juntos regalan un gol por partido».


  • LA RESPUESTA DE ROMERO

    Tras la semifinal del Mundial, ganada 2-1 por Argentina, Romero se desahogó con DSport: «Estábamos muy motivados porque en Inglaterra hablaron mucho antes del partido. Les mandamos un abrazo; seguro que están encantados».


    «Espero que, cuando me retire, no sea tan tonto como para ir por ahí criticando a un jugador. Sales al campo para darlo todo y las cosas pueden salir bien o mal. Estamos contentos de estar en la final y de hacer historia», concluye el defensa del Tottenham.


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  • Y DE LISANDRO

    Su compañero Lisandro Martínez añade: «Ya nos hemos acostumbrado. A ellos les gusta hablar de nosotros, mientras que nosotros respondemos en el campo».


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