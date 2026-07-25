Tras las declaraciones del director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, sobre la necesidad de hablar con Lukaku a su regreso de vacaciones, se le preguntó a Pastorello si el belga aceptaría ser suplente en la temporada 2026-27. «Obviamente no. Es un jugador extraordinario y lo ha demostrado. Es uno de los delanteros más prolíficos del mundo. Nos cuesta aceptar una situación así.

Puede haber una jerarquía inicial, pero lo que decide es lo que ocurre sobre el terreno de juego. Detrás de los comentarios de Manna también podrían haber consideraciones económicas, pues hay dos delanteros de primer nivel».

Sobre una posible renovación o ajuste salarial, el agente añadió: «Renovar implica costes extra. No es solo el sueldo; Romelu se ha ganado este nivel de contrato por todo lo que ha logrado en su carrera. Quizá aún no sea el momento de distribuir su salario en un periodo más largo».

Y añadió: «La temporada pasada no fue del todo culpa suya. Si se le hubiera permitido quedarse y entrenar donde quisiera, quizá habría vuelto antes y desempeñado un papel protagonista en el Mundial, cosa que, al final, hizo de todos modos. Romelu no es el tipo de persona que se queda donde no le quieren. La estrategia de un club puede ser perfectamente legítima».