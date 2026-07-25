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Romelu Lukaku no aceptará ser suplente en el Nápoles, pues su agente advierte de que el belga no se quedará donde «no le quieren»
Lukaku rechaza ser suplente
El agente de Lukaku, Pastorello, insiste en que el delantero belga no aceptará ser suplente en el Nápoles la temporada 2026-27. En declaraciones a Sky Sport Italia, ha reconocido la incertidumbre sobre el futuro del jugador, quien entra en el último año de su contrato en el Stadio Maradona. Lukaku se perdió casi toda la temporada 2025-26 por una grave lesión muscular sufrida en la pretemporada y solo disputó 64 minutos con su club.
- LaPresse
El agente aborda la jerarquía de las huelgas
Tras las declaraciones del director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, sobre la necesidad de hablar con Lukaku a su regreso de vacaciones, se le preguntó a Pastorello si el belga aceptaría ser suplente en la temporada 2026-27. «Obviamente no. Es un jugador extraordinario y lo ha demostrado. Es uno de los delanteros más prolíficos del mundo. Nos cuesta aceptar una situación así.
Puede haber una jerarquía inicial, pero lo que decide es lo que ocurre sobre el terreno de juego. Detrás de los comentarios de Manna también podrían haber consideraciones económicas, pues hay dos delanteros de primer nivel».
Sobre una posible renovación o ajuste salarial, el agente añadió: «Renovar implica costes extra. No es solo el sueldo; Romelu se ha ganado este nivel de contrato por todo lo que ha logrado en su carrera. Quizá aún no sea el momento de distribuir su salario en un periodo más largo».
Y añadió: «La temporada pasada no fue del todo culpa suya. Si se le hubiera permitido quedarse y entrenar donde quisiera, quizá habría vuelto antes y desempeñado un papel protagonista en el Mundial, cosa que, al final, hizo de todos modos. Romelu no es el tipo de persona que se queda donde no le quieren. La estrategia de un club puede ser perfectamente legítima».
El mercado de delanteros sigue estancado
Las declaraciones de Pastorello reflejan la tensión que crece en el Nápoles, que ya afronta una situación delicada en su ataque. La relación se tensó en marzo cuando Lukaku, sin permiso, se quedó en Bélgica para entrenar por su cuenta. La llegada de Lorenzo Lucca complica aún más las cosas y amenaza con crear un costoso atasco de delanteros en la plantilla.
- AFP
Las futuras conversaciones quedarán pendientes hasta su regreso
Cualquier traspaso del delantero dependerá de los cambios en un mercado mundial de delanteros actualmente estancado. El Nápoles debe definir rápido su estrategia tras el regreso de Lukaku para evitar perder al delantero de 33 años como agente libre al final de la próxima temporada.
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