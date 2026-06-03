Romelu Lukaku marcó su gol 90 con Bélgica en la victoria sobre Croacia en un amistoso previo al Mundial

Bélgica dominó la primera parte en el Estadio Rujevica, con el centrocampista del Aston Villa Youri Tielemans confirmando su gran momento de forma. El primer gol llegó en el minuto 38, tras una intensa presión visitante. Jeremy Doku envió un centro que, tras varios rebotes, llegó a Tielemans. El centrocampista definió con calma para dar la ventaja a los Diablos Rojos.

En el 96’, Lukaku, con pocos minutos esta temporada en el Nápoles, recibió un pase de Vanaken y batió a Kotarski para sellar el 2-0.