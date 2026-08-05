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Romelu Lukaku llega al punto de no retorno en el Nápoles mientras un equipo de la MLS prepara una oferta de verano por el delantero belga

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R. Lukaku

Romelu Lukaku ha roto oficialmente sus vínculos con el Nápoles tras saltarse deliberadamente la concentración de pretemporada del club en Castel di Sangro.

Romelu Lukaku y el Nápoles se encaminan hacia un divorcio, y este parece inevitable. El delantero belga debía incorporarse hoy a la concentración en Castel di Sangro tras sus compromisos con Bélgica en el Mundial. Ha decidido no presentarse al entrenamiento.

Las fricciones de la pasada temporada llegaron a su punto álgido tras el parón internacional de finales de marzo, cuando el jugador no regresó a Italia. El Nápoles respondió apartándolo a un segundo plano de la plantilla, una decisión que Conte compartía. La ruptura ahora parece irreparable.


  • Lukaku-Napoli, se acabó

    Por tanto, Lukaku está a punto de dejar el Nápoles en este mercado de fichajes, después de solo dos temporadas en el club, la última de ellas muy condicionada por la grave lesión que sufrió durante la pretemporada.

    El club y el jugador quieren lo mismo. Ambos se encaminan hacia una separación prematura, mucho antes de que su contrato expire el 30 de junio de 2027. Allegri puede que sea un admirador de largo recorrido de Big Rom, pero la estrategia del Nápoles nunca ha cambiado: el dinero gastado en Hojlund confirmó el orden de preferencia y sitúa a Lukaku claramente por detrás del danés.

    De Laurentiis, sin embargo, no cede. Quiere al menos 10 millones de euros para dejar salir al belga, que acaba de cumplir 33 años.

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  • Cuánto gana Lukaku

    El cuantioso contrato de Lukaku también pesa en la reflexión del Nápoles. Actualmente percibe alrededor de 11 millones de euros brutos por temporada, una cifra que golpea con fuerza las finanzas del club y que no pueden justificar entregar a lo que es, en realidad, solo el suplente del delantero centro titular designado.

  • ¿Futuro en la MLS?

    Entonces, ¿dónde jugará Lukaku la próxima temporada? ¿Cuál será su próximo club? Europa parece una respuesta poco probable. Desde hace tiempo se ha hablado del interés por el belga desde Arabia Saudí, pero sobre todo desde la MLS, donde el Atlanta United está presionando para llevárselo a Estados Unidos. A Romelu le atrae la opción de la MLS y, si la oferta del equipo de Tata Martino se acerca a los 10 millones de euros que quiere De Laurentiis, la operación podría cerrarse rápidamente.

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