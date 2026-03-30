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Romelu Lukaku desmiente los rumores sobre su salida del Nápoles y aclara su situación de recuperación en Bélgica tras el «ruido» generado en torno a su recuperación de la lesión
Lukaku desmiente los rumores sobre su salida
Habían empezado a circular rumores de que la decisión de Lukaku de buscar tratamiento en el extranjero sin un permiso explícito previo indicaba su deseo de distanciarse del gigante de la Serie A. Según se informa, Lukaku ha enfadado al equipo de la Serie A al negarse a regresar a las instalaciones de entrenamiento del club tras retirarse de la selección belga, optando en su lugar por quedarse en su país natal. Sin embargo, el jugador de 32 años se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que esté buscando una vía de escape de Nápoles, subrayando su profunda conexión con el club y sus aficionados.
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Comprometerse con el Nápoles
En un mensaje dirigido directamente a la afición, Lukaku declaró: «Esta temporada ha sido muy difícil para mí, entre la lesión y la pérdida personal. Sé que ha habido mucho revuelo en los últimos días sobre mi situación y es importante aclararlo todo. La verdad es que en las últimas semanas no me encontraba bien físicamente, me hice unas pruebas mientras estaba en Bélgica y resultó que había inflamación y líquido en el músculo iliopsoas, cerca del tejido cicatricial», explicó el delantero.
«Es el segundo problema que he tenido desde que regresé a principios de noviembre. Decidí hacer la rehabilitación en Bélgica para estar listo cuando me necesiten».
«Creo que la mayoría de vosotros visteis la entrevista que concedí en Verona: nunca podría dar la espalda al Nápoles, nunca. No hay nada que desee más que jugar y hacer ganar a mi equipo, pero ahora mismo tengo que asegurarme de estar clínicamente al 100 %, porque últimamente no lo estaba y eso también me pesaba mentalmente».
Con el objetivo de lograr una recuperación completa
Se prevé que el proceso de rehabilitación mantenga al delantero en Bélgica durante al menos otras dos semanas. Este periodo se considera fundamental para que el delantero recupere la forma física que le ha faltado desde su regreso a Italia. Lukaku admitió que su incapacidad para rendir al máximo nivel ha afectado tanto a su bienestar psicológico como a su rendimiento físico.
«Ha sido un año muy intenso, pero al final lo conseguiré y ayudaré al Nápoles y a la selección nacional a alcanzar sus respectivos objetivos cuando me llamen. Eso es todo lo que quiero», concluyó. El objetivo sigue siendo que el delantero regrese para el sprint final de la temporada, mientras el Nápoles busca asegurar sus objetivos en la competición nacional.
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Mantenerse en contacto con el club
A pesar de las tensiones iniciales en torno a su paradero, los informes indican que las líneas de comunicación entre Lukaku y la directiva del Nápoles siguen abiertas. El club está supervisando su evolución diaria mientras se recupera de la inflamación en el músculo iliopsoas, con la esperanza de que este periodo intensivo de recuperación en Bélgica ofrezca una solución a largo plazo a sus problemas físicos.
Se espera que en las próximas horas haya más novedades, ya que el club y el jugador están coordinando las etapas finales de su programa de recuperación. Por ahora, Lukaku se mantiene firme en su postura: su objetivo es recuperarse por completo para liderar la delantera tanto del club como de la selección tan pronto como reciba el alta médica para volver a la acción.