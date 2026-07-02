En la prórroga, Bélgica tuvo un penalti para clasificar. A pesar de ser el lanzador habitual, Lukaku, agotado mentalmente, cedió el balón a Youri.

Tras el pitido final, el delantero del Nápoles declaró a la RTBF: «Iba a lanzar, pero sigo pasando por momentos difíciles a nivel mental, y preferí que lo lanzara Youri. No soy yo quien cuenta; es el equipo el que debe ganar».



