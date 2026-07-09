Romario se muestra muy duro con Ancelotti: «Lo llevaría a los tribunales, le anularía el contrato»

Romario, exestrella de Brasil (70 partidos, 55 goles, campeón del mundo en 1994), vuelve a arremeter contra Carlo Ancelotti, seleccionador de la Seleção, eliminada en los octavos de final del Mundial por Noruega: «No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil, no hay posibilidad alguna. Si yo hubiera estado en la federación, habría entrado al vestuario, lo habría mandado al infierno y le habría rescindido el contrato de inmediato. El partido contra Noruega fue una vergüenza, incluso lo llevaría a los tribunales. No sé qué pretendía: sacó a Bruno Guimaraes para poner a Ederson de lateral, porque no convocó a otros. ¿Se lesiona un lateral y llama a un central? Aceptando que escaseen, ¿no hay nadie mejor que Ederson en esa posición?».