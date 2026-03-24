Jadon Sancho, actualmente cedido en el Aston Villa, está listo para cambiar de equipo de nuevo. Sin embargo, no será enel Manchester United, propietario de sus derechos, donde el extremo inglés continuará su carrera, asegura Fabrizio Romano. En el último vídeo publicado en su canal de YouTube, el experto en el mercado de fichajes también cuenta algunos entresijos sobre los rumores que lo vinculaban anteriormente con equipos italianos como la Juventus, la Roma y el Nápoles.
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Romano: «Sancho se marcha gratis, el Manchester United lo tiene claro. La verdad sobre la Juventus, la Roma y el Nápoles»
YA NO HAY UNITED
«El Manchester United ya le ha comunicado a Sancho que no ejercerá la opción prevista en el acuerdo. El jugador queda libre, y él mismo puede decidir a dónde ir», explica Romano.
JUVENTUS, ROMA Y NÁPOLES
«En 2024 se planteó la posibilidad de fichar por la Juventus, antes de su llegada al Chelsea, una oportunidad que se repitió en 2025, cuando fueron los bianconeri quienes dieron un paso atrás por dudas relacionadas con aspectos de su carácter. En cambio, fue Sancho quien no se mostró receptivo ante la Roma, que había realizado valoraciones, mientras que el Nápoles se lo planteó a finales de mayo de 2025. En este momento, el equipo que se ha movido ha sido el Borussia Dortmund, donde Jadon ya ha jugado en dos ocasiones, pero se necesita una reducción salarial», concluye.