Romano – Inter: contactos directos con Chalobah. Khalaili es la prioridad, pero hay novedades desde la Premier

«El Inter fichará a dos defensas. Uno es Trevor Chalobah. Las negociaciones siguen; aún no hay acuerdo, pero el club trabaja con sus agentes. El Como ofreció 25 millones más bonificaciones, pero el Chelsealorechazó y pidemás. Por eso el Inter mantienevivo elinterés en Chalobah y descarta a Solet, cuyanegociación está parada.





«En cuanto a Khalaili, el Nápoles se adelantó y acordó con el jugador, pero Manna aún debe gestionar salidas. El Inter ya habló con sus agentes y con el Union Saint-Gilloise, y lo considera su prioridad, aunque se leofreció otro lateral derecho de la Premier».