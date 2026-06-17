Mientras el AFC Richmond regresa a la pantalla, la pregunta sobre un posible romance entre Ted Lasso y Rebecca Welton sigue en el aire. Aunque muchos fans quieren verlos juntos, Waddingham no está convencida de que el entrenador y la propietaria formen pareja.

En una entrevista con Variety, la actriz ganadora del Emmy admitió: «Me encanta que rompamos con lo establecido. Son almas gemelas, pero eso puede significar muchas cosas». Aunque entiende el deseo de los fans, se mostró evasiva sobre la cuarta temporada y solo añadió: «Me encantan todas las relaciones de la serie».



