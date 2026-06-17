Getty Images Entertainment
Traducido por
¿Romance entre Ted Lasso y Rebecca Welton? Hannah Waddingham responde sobre la historia de amor que los fans del AFC Richmond quieren ver
¿Almas gemelas o solo amigos?
Mientras el AFC Richmond regresa a la pantalla, la pregunta sobre un posible romance entre Ted Lasso y Rebecca Welton sigue en el aire. Aunque muchos fans quieren verlos juntos, Waddingham no está convencida de que el entrenador y la propietaria formen pareja.
En una entrevista con Variety, la actriz ganadora del Emmy admitió: «Me encanta que rompamos con lo establecido. Son almas gemelas, pero eso puede significar muchas cosas». Aunque entiende el deseo de los fans, se mostró evasiva sobre la cuarta temporada y solo añadió: «Me encantan todas las relaciones de la serie».
- AFP
De vuelta a la familia Greyhound
El final de la tercera temporada parecía cerrar la historia de Rebecca con un final feliz, que incluía un nuevo propósito en el equipo femenino. Sin embargo, Waddingham siempre sospechó que aún quedaba mucho por venir en esta galardonada producción. Señaló que el final anterior le había parecido «demasiado abierto» y confesó que la idea de alejarse del personaje le hacía sentir «como si perdiera a una amiga».
La serie, que en 2023 superó los 283 millones de horas de visionado, triunfa gracias al ambiente positivo dentro y fuera del plató, algo que Waddingham valora: «Me encanta la positividad que hay en ella. Me siento afortunada de formar parte de esta familia del AFC Richmond». El vínculo entre los actores sigue siendo fuerte, y Waddingham reveló que habla con Brett Goldstein casi a diario.
Trabajar con Jason Sudeikis
La producción de la nueva serie ha tenido su cuota de peculiaridades, sobre todo por el estilo de trabajo único del cocreador y protagonista Jason Sudeikis. Waddingham habló abiertamente sobre el proceso creativo en el set y la constante evolución del guion.
«Siempre hay un poco de tira y afloja dentro de una escena, debido a la forma en que trabaja Sudeikis», explicó. «Él lo escucha en la sala y luego lo retocamos. Con ese chico, hay que adaptarse sobre la marcha. Él y yo tenemos una relación de amor-odio constante porque siempre lo cambia en el último momento».
- Apple TV/Getty
Una nueva historia de tres temporadas
Las especulaciones sobre el futuro de la serie aumentaron tras confirmarse que el equipo creativo prepara «otra historia de tres temporadas». Esto indica que la cuarta temporada no será un especial único, sino el inicio de un nuevo arco argumental para los personajes de Nelson Road y otros.
Aunque algunos personajes, como Jamie Tartt (Phil Dunster), podrían no reaparecer de inmediato, la hoja de ruta ampliada deja margen para futuros retornos. Los fans aguardan con impaciencia agosto de 2026, fecha señalada como posible estreno del próximo capítulo de la era Lasso.