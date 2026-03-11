AFP
Roman Abramovich no está obligado a donar la caridad la totalidad de los 2350 millones de libras esterlinas obtenidos por la venta del Chelsea, ya que más de la mitad de los fondos se destinan a una empresa de inversión
El verdadero costo de una promesa caritativa incumplida
Según un informe de The Times, la larga saga en torno a los ingresos de la venta del Chelsea ha dado un giro dramático. Aunque el club se vendió a Blueco 22 Ltd por un precio total de 2500 millones de libras esterlinas, las cuentas de Fordstam Ltd revelan que Roman Abramovich está legalmente obligado a transferir solo unos 987 millones de libras esterlinas a una fundación benéfica. Esta cifra total de la venta se compone de un pago recibido de 2350 millones de libras esterlinas, una retención de 150 millones de libras esterlinas y 41,6 millones de libras esterlinas en concepto de gastos de transacción.
Esta cifra de ganancia neta supone un duro golpe para quienes esperaban que la suma total se destinara a ayuda humanitaria tras la invasión rusa de Ucrania. Los estados financieros de la empresa indican que Abramovich tiene la intención de donar los ingresos netos de la venta, una vez deducidas otras partidas del balance. Además, durante el ejercicio financiero se gastaron 1,24 millones de libras esterlinas simplemente en crear una estructura para gestionar esta donación, además de los honorarios legales y de auditoría.
Pagar las enormes deudas de inversión interna
La marcada discrepancia entre el precio de venta y el importe de la donación se debe a las enormes deudas internas que tenía la antigua estructura del holding. Las cuentas de Fordstam correspondientes al ejercicio que finalizó en junio de 2023 confirman que la empresa debe 1400 millones de libras esterlinas a una entidad registrada en Jersey llamada Camberley International Investments.
Esta parte vinculada fue utilizada por el multimillonario ruso para inyectar préstamos en el club durante sus dos décadas de reinado en Stamford Bridge, plagadas de trofeos. Aunque el dinero está actualmente congelado en una cuenta bancaria del Reino Unido, estas deudas deben liquidarse en el balance antes de llegar a la cifra neta real.
Batallas legales e intervención del Gobierno británico
La situación se complica aún más por una feroz pugna legal entre su equipo y el Gobierno británico. Según se informa, los abogados del antiguo propietario han advertido contra cualquier intento de confiscación, insistiendo en que el producto de la venta le pertenece íntegramente. Además, existe una disputa sobre el alcance de la organización benéfica: él pretende ayudar a todas las víctimas del conflicto, mientras que el Gobierno insiste en que los fondos deben utilizarse dentro de las fronteras de Ucrania.
La presión va en aumento, ya que el primer ministro Sir Keir Starmer ha amenazado con confiscar los 2350 millones de libras esterlinas congelados si no se llega a un acuerdo para liberar el dinero antes del 17 de marzo. A la complejidad financiera se suma el hecho de que el saldo de efectivo congelado ha generado la asombrosa cifra de 62,8 millones de libras esterlinas en intereses en un solo año.
Una compleja red de investigaciones y fondos retenidos
Para aumentar la incertidumbre, los fondos vinculados a Camberley International Investments están siendo investigados por el fiscal general de Jersey para determinar si ciertos activos constituyen ganancias ilícitas, una acción que Abramovich está impugnando enérgicamente.
Mientras tanto, la ganancia neta de 987 millones de libras esterlinas excluye específicamente los 150 millones de libras esterlinas retenidos por Blueco 22 hasta mayo de 2027. Fordstam ha excluido esta suma debido a «dudas sobre su total recuperabilidad», ya que los fondos están destinados a cubrir posibles multas de 74 cargos de la FA. Estos cargos están relacionados con supuestos pagos extraoficiales, incluido un pago secreto al antiguo agente de Eden Hazard, aunque el Chelsea espera recibir solo una multa, ya que denunció por sí mismo las infracciones tras descubrirlas durante la adquisición de 2022.
