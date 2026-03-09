El núcleo de la disputa radica en la definición de «víctimas». Cuando Abramovich anunció por primera vez su intención de vender el Chelsea en marzo de 2022, declaró que los ingresos se destinarían «en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania». Esta formulación ha suscitado la preocupación de las autoridades británicas, que temen que el multimillonario pretenda desviar una parte de los fondos de ayuda a beneficiarios rusos, una medida que el Gobierno está decidido a bloquear.

Los abogados de Kobre & Kim, que representan a Abramovich, han respondido a las restricciones afirmando: «El Gobierno del Reino Unido parece estar tratando esta donación propuesta como una forma de medida punitiva contra el Sr. Abramovich. La propuesta de donar estos ingresos fue iniciada por el Sr. Abramovich antes de la imposición de las sanciones, y él sigue plenamente comprometido con garantizar que los fondos se utilicen con fines benéficos».