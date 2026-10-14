El Stadio Olimpico fue escenario de una lección táctica que acabó convertida en un caótico intercambio de goles, del que el Real Madrid salió vencedor por 4-3 ante la Roma. El equipo de Gian Piero Gasperini parecía tener el partido bajo control al comienzo de la segunda parte, aprovechando las rotaciones defensivas de los visitantes con su característico sistema de alta intensidad.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en los minutos finales: la disciplina táctica de la primera hora dio paso a la calidad individual y a una gestión agresiva de los cambios.

El regreso de Jose Mourinho a Roma estuvo marcado por una estrategia calculada de riesgos y beneficios. Mientras la Roma buscaba dominar mediante una posesión estructurada y marcajes individuales agresivos, el Real Madrid confió en su capacidad para resistir los momentos difíciles y golpear en las transiciones.

El partido enfrentó dos filosofías: los movimientos mecánicos y sincronizados de Gasperini frente a la flexibilidad pragmática de Mourinho y su eficacia para aprovechar el cansancio.