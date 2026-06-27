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CM grafica Kone 16 9Getty Images
Simone Gervasio

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Roma, Vieira “vende” a Koné al Arsenal: «Es el mejor de Francia, incluso mejor que Rabiot y Tchouameni»

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El respaldo de Vieira a Koné.

En Francia, donde los delanteros no paran de anotar, sorprende un jugador de nuestra Serie A: Manu Koné, centrocampista de laRoma y objetivo del Arsenal desde hace semanas. Los londinenses van en serio con el centrocampista de la Roma, que en el pasado también se había relacionado con el Inter. Como prueba de su interés, una leyenda del club, Patrick Vieira, ha hablado.


El excentrocampista, hoy comentarista y entrenador —con pasado en el Génova— recomendó su fichaje al Arsenal. Para el exjugador de Inter y Juve, Koné es el mejor centrocampista francés del momento,según declaró a Metro.

  • «Llegó al Mundial tras algunas lesiones y ha tenido una temporada difícil. Aun así, para mí es el mejor centrocampista francés. Lo pondría por delante de Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot gracias a su movilidad. Es agresivo, rompe líneas, recupera balón y tiene la técnica para construir juego. Tchouaméni a veces pasa demasiado hacia atrás; él siempre juega hacia delante».

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