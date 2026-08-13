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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Roma, tensión y cumbre de urgencia en Trigoria: se complica Mora

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R. Mora

Se complica la pista del portugués que gusta a Gasperini

Jornada de fuerte tensión en Trigoria, donde la Roma se ha encontrado con una serie de obstáculos que amenazan con complicar el mercado romanista. Como informa Il Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico y el nuevo consejero delegado Galantic han hecho balance en una reunión de urgencia, con Rodrigo Mora en el centro de las preocupaciones.


El Oporto, de hecho, ha endurecido sus exigencias sobre la opción de compra del talento de la generación 2006. La Roma pensaba que había encontrado un acuerdo para una cesión con coste de 7-8 millones y una opción de compra superior a los 40 millones, para llegar así a los 50 que pedían los portugueses. Desde Oporto, sin embargo, ha llegado una nueva condición: el Oporto quiere tener la certeza de cobrar dentro de un año y mantener también un porcentaje sobre una futura reventa.


  • EL NUDO

    La principal cuestión gira, por tanto, en torno a la fórmula de la opción de compra. Villas-Boas presiona para que haya una obligación ligada a condiciones fácilmente comprobables, como apariciones o resultados del equipo, mientras que la Roma querría conservar la libertad de decidir en el verano de 2027 si compra definitivamente al futbolista de 19 años.


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