Mile Svilar, portero del Roma, tras el partido de la Europa League contra el Bolonia (1-1 en el Dall'Ara en la ida de los octavos de final), habla con la web serbia Meridiano Sport. «Es pronto para pensar en ganar la Europa League, pero este ha sido un resultado positivo», declara el guardameta belga naturalizado serbio, nacido en 1999. «Jugaremos la semana que viene para pasar de ronda y luego ya veremos qué pasa».
Getty Images
Traducido por
Roma, Svilar y los rumores del mercado: «El futuro es ahora»
LOS RUMORES DEL MERCADO
En la entrevista, traducida en Italia por TMW, Svilar corta de raíz los numerosos rumores del mercado que le afectan de cerca: «¿Si pueden influir en mi temporada? Nada. Cero. Cero coma cero. El futuro es ahora. Solo pienso en este momento. Veremos qué pasa el domingo».
MIHAJLOVIC
En la entrevista, Svilar recuerda a su compatriota Sinisa Mihajlovic, fallecido en 2022 y exjugador de la Roma (1992-1994) y exentrenador del Bolonia (2019-2022): «Yo era muy joven cuando Sinisa aún era jugador. Lo siento mucho por su familia y sus hijos por lo que ha pasado».
Anuncios