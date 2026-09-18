En la víspera del gran partido contra el Inter, el portero de la Roma, Mile Svilar, se sincera en una entrevista con el Corriere della Sera: "Mi verdadero enemigo es el pensamiento. ¿Sabe cuál es la parte más difícil de mi trabajo? Es aquella en la que no hago nada. Es más, aquella en la que todos creen que no hago nada. Pienso. Que es más difícil que parar. Y sí, porque es más sencillo estar siempre bajo estrés con las intervenciones, ahí no tienes tiempo para razonar, te ayudas con el instinto. Pero en un equipo dominante como la Roma, que juega la mayor parte del partido en la otra mitad del campo, yo paso mucho tiempo solo conmigo mismo. Y tengo que pensar. Y pienso en negativo, un portero debe hacerlo, debe imaginar siempre el peor escenario. El riesgo es que los pensamientos negativos te arrollen. El día del partido hago una sesión con mi mental coach. Siempre, no me la salto nunca".
Roma, Svilar: «¿La Juventus? No firmo hasta 2030 y luego reniego. De Rossi me cambió la vida»
Inter-Roma
"Es un gran partido que estamos deseando jugar para medirnos al equipo más fuerte del campeonato, el que en los últimos años ha estado en lo más alto. ¿Duelo por el Scudetto? Me hace sonreír. En esta ciudad haces 2-3 buenos partidos y te ensalzan, luego pierdes y es un drama. Nosotros debemos ser equilibrados, estables. Pero sabemos de dónde venimos y sabemos adónde queremos ir".
¿Se equivoca quien habla de un podio Inter, Roma y Como?
"Por el tipo de juego, por los goles, por la forma de ganar los partidos, puede ser acertado. Pero estamos en septiembre, es pronto".
¿Qué le pide Gasp de diferente respecto a otros técnicos?
"¿Sabe en qué es realmente diferente el míster? ¡Que me deja libre en las decisiones, él sí!".
¿El rival más difícil?
"Malen, marca siempre incluso en los entrenamientos".
No vale así.
"Lautaro, dificilísimo de descifrar. Y Thuram, madre mía, qué rápido es".
La Juventus ofreció 40 millones por usted. ¿Estuvo cerca de dejar la Roma?
"Ni siquiera tuve una conversación sobre eso. No soy de los que firman una renovación hasta 2030 y al año siguiente reniegan de la decisión tomada".
Si le digo De Rossi?
"Me cambió la vida. Quizá hoy no estaría en la Roma sin él".
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias