La Roma sueña con el regreso de Mohamed Salah, ante el descontento en Liverpool y el interés de la liga saudí
Por qué se están cuestionando a Salah en Anfield
Eso puede ser un poco ambicioso de su parte, ya que la especulación sobre el futuro de Salah en Inglaterra sigue creciendo. Él entregó un explosivo estallido contra sus actuales empleadores después de encontrarse en el banco.
Salah fue dejado de lado para un enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Inter tras ese estallido, pero fue llamado de nuevo para una reunión de la Premier League con Brighton antes de partir para la Copa Africana de Naciones. Arne Slot mantiene que quiere mantener al talismán de 33 años a su alrededor.
Lo que dijo Salah insinuando su salida de Liverpool
Salah insinuó que se haría un movimiento en enero cuando les dijo a los periodistas, inmediatamente después del dramático empate con Leeds que lo vio entre los suplentes: “Estoy sentado en el banco y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quiso que yo recibiera toda la culpa.
“Recibí muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banco durante tres juegos, así que no puedo decir que cumplan la promesa. Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, como lo veo, que alguien no me quiere en el club.”
Salah continuó diciendo: “No es aceptable para mí. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro lugar, cada club protegería a su jugador. Cómo lo veo ahora es como si arrojaran a Mo debajo del autobús porque ahora él es el problema en el equipo. Pero no creo que sea el problema. He hecho mucho por este club. El respeto, quiero recibirlo. No tengo que ir todos los días luchando por mi posición porque me la gané. No soy más grande que nadie, pero me gané mi posición. Es fútbol. Es lo que es.”
Agregó cuando se le preguntó si se arrepiente de firmar un nuevo contrato que supuestamente lo mantendrá en Merseyside hasta el verano de 2027: “Imagínate qué mal que tengo que responder eso, honestamente. Eso duele, incluso la pregunta duele. Este club, firmar por este club, nunca me arrepentiré. Pensé que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no está según el plan, así que seguro que no me arrepiento de firmar con el club.”
Los equipos de la Liga Pro Saudí siguen interesados en Salah.
Mientras que nadie en el Liverpool ha anunciado que Salah es libre de marcharse, varios clubes fuera de la Premier League están observando de cerca su situación. Según La Repubblica, la Roma forma parte de ese grupo.
Informan que “las relaciones entre Salah y el Liverpool se han deteriorado significativamente en las últimas semanas”. Se dice que tiene una relación laboral “tensa” con Slot y compañía, lo que podría llevar a un cambio de escenario.
Se esperaba que equipos de la rica Saudi Pro League lideraran cualquier persecución por la firma de Salah, con conjuntos ambiciosos allí que nunca han ocultado su deseo de dar la bienvenida a una superestrella global a sus filas.
Futura decisión se tomará después de la participación en la AFCON.
En el Medio Oriente se ofrecerían condiciones lucrativas, y Roma encontraría imposible igualarlas. La Repubblica admite que "los obstáculos financieros son sustanciales" cuando se trata de devolver a Salah a la capital italiana en enero.
Se dice que está ganando €24 millones (£21m/$28m) en Liverpool, lo que significa que Roma necesitaría encontrar cerca de €12 millones (£10m/$14m) para cubrir un acuerdo de préstamo de seis meses. Un acuerdo sería difícil incluso si el jugador aceptara reducir sus exigencias.
Se informa que Salah "sigue siendo un escenario de ensueño más que una negociación concreta", con Roma también explorando opciones alternativas de ataque. Sin embargo, se esperan grandes actualizaciones sobre Salah, ya que necesitará tomar una gran decisión sobre su futuro una vez que regrese a Liverpool desde la AFCON.
