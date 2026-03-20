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FBL-EUR-C3-ROMA-BOLOGNAAFP
Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma: «solo» 22 millones de euros de ingresos por la Europa League

La Roma ha salido derrotada de la doble confrontación con el Bolonia, el derbi europeo, y ha dicho oficialmente adiós a la Europa League 2025/2026, una competición en la que, sobre el papel, figuraba entre las favoritas para la victoria final. El partido de vuelta, que terminó con un resultado de 4-3 a favor de los emilianos en la prórroga, pone así fin también a los ingresos que la competición de la UEFA estaba garantizando en el balance.


Y precisamente el análisis de las cuentas, realizado por Calcio e Finanza, sitúa la prima obtenida esta temporada en una cifra increíblemente inferior a la que cobran los clubes que participan en la Liga de Campeones.


  • LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN

    La inscripción, o mejor dicho, la clasificación para el torneo, le había garantizado a la Roma 4,31 millones de euros de los 155 millones de euros totales. Una cifra que duplica la prevista para el trienio 2021/2024.

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  • LAS BONIFICACIONES POR RESULTADOS

    Como siempre, en la fase de liga, los resultados obtenidos en el campo en los ocho partidos reportan bonificaciones económicas tanto en caso de victoria como de empate. Los partidos ganados esta temporada han reportado 450 000 euros cada uno, mientras que los empates, 150 000 euros cada uno. Con cinco victorias y un empate, la Roma ha obtenido 2,4 millones de euros.

  • BONIFICACIÓN POR CLASIFICACIÓN Y BONIFICACIÓN POR OCTAVOS

    La Roma terminó la fase de grupos entre los ocho primeros equipos de la clasificación, y su posición final le garantizó 2,34 millones de euros, a los que se sumó una bonificación de 600 000 euros adicionales. Esta clasificación le valió el pase directo a los octavos de final, lo que supuso otros 1,75 millones de euros para las arcas del club.

  • LAS CUOTAS EUROPEAS Y NO EUROPEAS

    Desde que se ultimó la modificación de las competiciones, en lugar del famoso «market pool» se ha introducido el concepto de «valor», dividido en las categorías «Europa» y «Fuera de Europa», que, en la práctica, es la combinación del pilar del anterior market pool sumado al coeficiente individual de cada club. A partir de estos dos factores, la Roma ha ingresado 7,38 millones y 2,88 millones, respectivamente.

  • CIFRAS MÁS ALTAS QUE HACE UN AÑO, PERO MUCHO INFERIORES A LAS DE LA CHAMPIONS

    En total, la cifra final obtenida por la Roma se situó, por tanto, en unos 22 millones de euros, lo que supone una ligera mejora con respecto a la temporada 2024/2025, que aportó unos 20,5 millones de euros a las arcas del club, aunque, en cualquier caso, se trata de cifras muy inferiores a las que, por ejemplo, han ingresado los cuatro equipos italianos ya eliminados de la Liga de Campeones (el Nápoles, que no superó la fase de grupos, por ejemplo, cerró con unos 48,5 millones de euros).

  • TODAS LAS CIFRAS EN DETALLE

    Cuota de participación: 4,31 millones de euros

    Cuota «europea»: 7,38 millones de euros

    Cuota «noeuropea»: 2,88 millones de euros

    Bonificación por resultados: 2,4 millones de euros

    Bonificación por posición en la clasificación: 2,34 millones de euros

    Bonificación por quedar entre el 1.º y el 8.º puesto: 0,6 millones de euros

    Bonificación por octavos de final: 1,75 millones de euros

    TOTAL: 21,66 millones de euros


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