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Roma sobre Carlos Augusto: estancamiento en la renovación con el Inter y un giro inesperado con Manu Koné, todas las últimas noticias

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Massara sigue buscando un lateral izquierdo

Carlos Augusto se lo está tomando con calma con el Inter y la Roma intenta entrar en escena: es el Corriere dello Sport quien hace balance del posible entresijo de mercado entre los giallorossi y los nerazzurri que podría darse este verano y que también involucraría a Manu Koné, centrocampista francés que ya ha despertado el interés del club milanés.

Que la Roma necesita un lateral izquierdo es algo que se sabe desde hace meses, ya que Angelino está de baja desde el inicio de la temporada y Tsimikas no parece haberse adaptado. En enero fracasaron los intentos por fichar a Fortini, de la Fiorentina, y a Moller-Wolfe, del Wolverhampton, y en junio expira el contrato de Celik, que parece estar a punto de fichar por la Juventus como agente libre. En este contexto hay que enmarcar el interés por Carlos Augusto, alternativa a Bastoni y Dimarco en el lateral izquierdo de la formación de Chivu.

  • OFERTA Y DEMANDA

    «En estos momentos hay diferencias en cuanto a la renovación del contrato de Carlos Augusto, que vence en 2028. Para el Inter no es una salida, pero tampoco es intocable. Y la Roma debería disponer de un presupuesto de entre 15 y 16 millones para cubrir esa posición, aunque los nerazzurri valorarían al jugador en al menos 20», explica el Corriere dello Sport.

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  • «ÉXITO DE KONE»

    El partido de liga programado para Semana Santa puede ser la ocasión perfecta para empezar a entablar algunos contactos: en Milán buscan con insistencia un centrocampista físico, de corte defensivo y, por qué no, también rápido, y Manu Koné sigue encabezando la lista de deseos de Chivu tras el fichaje fallido del verano de 2025, que se había acordado por 35 millones más bonificaciones. ¿Se volverá a hablar de ello incluyendo a Carlos Augusto?



  • LAS DUDAS DE CARLOS

    Lo que está frenando un poco las negociaciones entre Carlos Augusto y el Inter no es solo la cuestión económica, aunque, a decir verdad, hay una diferencia entre la oferta y la demanda: el jugador aún puede acogerse al decreto de crecimiento y, según los rumores que llegan desde Viale della Liberazione, habría dado a entender que quiere cobrar un sueldo de unos 4 millones de euros. El Inter se queda un poco por debajo, ofreciéndole una renovación de 3,2 millones de euros por temporada más bonificaciones, hasta alcanzar los 3,5 millones.

    Carlos Augusto tiene 27 años y cree que ha llegado el momento de jugar como titular con mayor continuidad. En el Inter nunca ha tenido esta oportunidad: como tercero siempre ha tenido por delante a Bastoni y como quinto siempre ha tenido por delante a Dimarco. Pero, ¿y si Bastoni se marchara de verdad? En ese caso, es posible que Carlos aún no haya resuelto sus problemas, ya que el Inter podría decidir pasar a jugar con cuatro defensas y, en cualquier caso, el titular sería Dimarco.

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