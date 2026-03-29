Roma sobre Carlos Augusto: estancamiento en la renovación con el Inter y un giro inesperado con Manu Koné, todas las últimas noticias

Carlos Augusto se lo está tomando con calma con el Inter y la Roma intenta entrar en escena: es el Corriere dello Sport quien hace balance del posible entresijo de mercado entre los giallorossi y los nerazzurri que podría darse este verano y que también involucraría a Manu Koné, centrocampista francés que ya ha despertado el interés del club milanés.

Que la Roma necesita un lateral izquierdo es algo que se sabe desde hace meses, ya que Angelino está de baja desde el inicio de la temporada y Tsimikas no parece haberse adaptado. En enero fracasaron los intentos por fichar a Fortini, de la Fiorentina, y a Moller-Wolfe, del Wolverhampton, y en junio expira el contrato de Celik, que parece estar a punto de fichar por la Juventus como agente libre. En este contexto hay que enmarcar el interés por Carlos Augusto, alternativa a Bastoni y Dimarco en el lateral izquierdo de la formación de Chivu.