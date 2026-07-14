El equipo médico de la Roma informó que la lesión del jugador de 2007 no es leve y se reevaluará en las próximas horas. Según los resultados, se determinará el tiempo de recuperación. Robinio Vaz sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Este problema puede retrasar su preparación y mantenerlo fuera de los campos varias semanas. La Roma se entrenará en Trigoria hasta el 31 de julio, con un amistoso contra el Cannes el 26, antes de viajar a Gales.