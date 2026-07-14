Primeros entrenamientos bajo el sol de Trigoria y primeros contratiempos para Gian Piero Gasperini y su Roma, que ayer se reunió para preparar la temporada 2026/2027. Durante una de las primeras sesiones, el delantero Robinio Vaz, fichado en enero al Olympique de Marsella por 25 millones de euros, tuvo que abandonar el entrenamiento por un problema en la rodilla.
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Roma: Robinio Vaz se lesiona; primer diagnóstico, tiempos de recuperación y posibles cambios en el mercado de fichajes
EL PRIMER DIAGNÓSTICO
El equipo médico de la Roma informó que la lesión del jugador de 2007 no es leve y se reevaluará en las próximas horas. Según los resultados, se determinará el tiempo de recuperación. Robinio Vaz sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Este problema puede retrasar su preparación y mantenerlo fuera de los campos varias semanas. La Roma se entrenará en Trigoria hasta el 31 de julio, con un amistoso contra el Cannes el 26, antes de viajar a Gales.
LAS CIFRAS DE ROBINIO VAZ
En sus primeros cinco meses en la capital, Robinio Vaz no se ha ganado un puesto fijo ni la confianza de Gasperini, que en el último mercado de invierno fichó a Donyell Malen, quien se ha adueñado de la titularidad. Hasta ahora ha jugado 14 partidos con la Roma (12 en Liga y 2 en Copa), con un gol y dos asistencias.
¿QUÉ CAMBIA EN EL MERCADO?
La lesión de Robinio Vaz podría llevar a la Roma y a su entrenador a acelerar la búsqueda de los primeros objetivos en este mercado de fichajes, centrados en la línea de ataque. Gasperini insiste en la llegada de dos extremos y, tras la fuga de Mason Greenwood al Fenerbache, sigue a Alejandro Garnacho (Chelsea), Diego Moreira (Estrasburgo) y Crysencio Summerville (Leeds). Si su protagonismo siguiera disminuyendo y Gasperini pidiera un suplente más listo para Malen, la Roma ya sigue al italoalemán Nicolò Tresoldi, del Brujas.
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