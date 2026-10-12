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Gasperini Como RomaGetty Images
Traducido por

Roma-Real Madrid: dónde ver el partido por TV y en streaming, canal, horario y alineaciones

Roma vs Real Madrid
Liga de Campeones
Roma
Real Madrid

Toda la información sobre el Roma-Real Madrid: posibles alineaciones y dónde verlo por televisión y streaming

La Roma vuelve a ser protagonista en la Champions League el miércoles 14 de octubre a las 21:00, cuando recibirá al Real Madrid en el Estadio Olímpico en la segunda jornada de la fase de liga. Tras el empate 1-1 en el campo del Fenerbahçe, el equipo de Gian Piero Gasperini buscará su primera victoria europea de la temporada.


El rival, sin embargo, será uno de los más exigentes: el Real Madrid llega tras vencer 2-1 al Inter y quiere repetir el triunfo en su visita a la capital. La Roma intentará aprovechar el apoyo del Olímpico para sumar tres puntos valiosos.


La Roma perdió el liderato de la liga tras empatar con el Como, pero tiene enseguida la oportunidad de resarcirse. Gasperini contará con un Malen que querrá ser decisivo a toda costa después de ver su primera tarjeta roja directa en la Serie A. En defensa, el exentrenador del Atalanta podría apostar por Balerdi desde el inicio, mientras que Soulè ocupará el lugar de Pellegrini en la mediapunta. En el Real Madrid, Vinicius apunta al banquillo tras su expulsión en la liga y el gran nerviosismo mostrado por el brasileño. Diomandè, que logró marcar el pasado fin de semana, estará en el campo.



  • ROMA-REAL MADRID: CANAL DE TV Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR INTERNET

    Partido: Roma-Real Madrid
    Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026
    Hora: 21:00
    Canal de televisión: Prime Video
    Streaming: Prime Video

  • Posibles alineaciones de Roma y Real Madrid

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Entr.: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Entr.: Mourinho.

  • DÓNDE VER EL ROMA-REAL MADRID POR TELEVISIÓN

    El partido entre la Roma y el Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, se emitirá en exclusiva en Prime Video.

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  • DÓNDE VER EL ROMA-REAL MADRID EN STREAMING

    El Roma-Real Madrid se podrá ver en directo por streaming en Prime Video, a través de televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.

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