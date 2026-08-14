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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma, punto muerto por Rodrigo Mora. Farioli: "Tanto ruido para nada, lo utilizaremos"

Roma
R. Mora
F. Farioli
FC Oporto

La negociación no se mueve y de apagar los rumores se encargó también el entrenador italiano en rueda de prensa.

Hubo un momento en los dos últimos días en el que la confianza en cerrar el fichaje de Rodrigo Mora por la Roma era realmente altísima. Entre el Porto y la Roma solo faltaban algunos detalles, no menores obviamente, pero nada insalvable al menos sobre el papel.

Sin embargo, con el paso de las horas y de los días esa confianza fue disminuyendo lentamente, ya que ni siquiera la intermediación de Jorge Mendes logró suavizar la postura del presidente del Porto, Villas Boas, respecto a esos detalles. ¿Y entonces? El bloqueo existe y hoy también se encargó de rebajar la euforia el entrenador italiano del equipo portugués, Francesco Farioli.

  • La fórmula del acuerdo propuesta por la Roma

    La Roma le ha propuesto al Oporto una operación de cesión por 9 millones de euros con opción de compra fijada en 41 millones de euros. Unas cifras importantísimas que han satisfecho la valoración de 50 millones de euros exigida por el club luso. Solo opción y ninguna obligación, y ahí es donde ha llegado el frenazo final del Oporto.

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  • EL NUDO DE LA OBLIGACIÓN DE COMPRA

    Mora es un nacido en 2007, uno de los mejores productos de la cantera del club, y con su salida la entidad portuguesa quiere ingresar mucho para poder generar una plusvalía que cuadre las cuentas.


    Por eso ha habido apertura a la cesión, ha llegado el visto bueno a una cifra tan alta por el traspaso temporal, pero Villas Boas querría de todos modos que, al cumplirse determinadas condiciones, ese derecho de compra pueda convertirse en obligación. Una condición que la Roma, a su vez por una cuestión de balance y por unas cifras tan importantes, no querría incluir en la operación.

  • Farioli se lo queda

    La negociación no se ha caído, pero el estancamiento existe y quien entró hoy con contundencia en estos días de rumores y especulaciones fue el entrenador Francesco Farioli, que, hablando en rueda de prensa, optó por rebajar a “ruido” la operación con la Roma y reiteró que quiere utilizar a Rodrigo Mora cuando lo considere oportuno.


    No hay nada nuevo. El mercado siempre es así. No estoy de acuerdo con que el mercado esté abierto mientras jugamos, pero es absolutamente normal y exige profesionalidad por parte de todas las partes implicadas. Los clubes que negocian, los jugadores, que son el corazón de lo que hacemos, y nosotros, los entrenadores, debemos ser sensibles a todas las cuestiones. Esta semana ha habido mucho revuelo. Hemos sido bombardeados con noticias las 24 horas del día con rumores de mercado, pero no hay nada hecho. Rodrigo Mora es un gran profesional, es jugador del Porto, un gran aficionado del club y lo utilizaremos cuando lo consideremos oportuno”.

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