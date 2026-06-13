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pulisic milan rinnovoGetty Images

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Roma: Pulisic está abierto al diálogo, seducido por el proyecto y a la espera de los directivos del Milan

C. Pulisic
AC Milán
Roma
Fichajes

Milán, Pulisic coquetea con la Roma: su futuro aún se define.

Pulisic está abierto a fichar por la Roma. El delantero, ex del Chelsea y ahora con Estados Unidos en el Mundial, se siente atraído por el proyecto giallorosso y por jugar la próxima Liga de Campeones. Sus representantes ya se han reunido con la directiva del club romano.

  • LISTA DE FINALISTAS

    Gasperini admira a Pulisic y lo incluye en la lista de fichajes para la próxima temporada, junto con Greenwood y Summerville. Tras recibir el visto bueno del estadounidense, pedirá al club que lo fiche para la Roma.

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  • CARDINALE NO QUIERE VER

    Por ahora no hay negociaciones, en parte porque faltan directivos del Milan que las lideren. Cardinale quiere resistir las ofertas, pero todo dependerá de la decisión del jugador, quien ya rechazó las propuestas de renovación de los últimos meses.