Roma presenta oferta por Garnacho y Xabi Alonso está dispuesto a venderlo

Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea, confirmó en rueda de prensa que el jugador nacido en 2004 está en el mercado: «Hay interés de otros clubes. Esperamos que todo termine de la mejor manera para todos. Hemos hablado con los directores deportivos y hay interés de otros clubes. Veremos cómo evoluciona la situación. Esperamos que todo termine de la mejor manera posible para todas las partes».





Sus palabras confirman la salida del argentino, quien dejaría Stamford Bridge en este mercado. El Chelsea busca obtener unos 50 millones de euros por su traspaso en las próximas dos semanas, y la Roma está entre los interesados.





En los próximos días se verá si la Roma logra acercarse a las exigencias económicas del Chelsea o si debe buscar otras opciones. La búsqueda de un nuevo extremo sigue siendo prioritaria para los giallorossi.



