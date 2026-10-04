Roma, optimismo por la recuperación de Malen: su estado y lo que se filtra de cara al Como

Además de Malen, Dybala y Molina también se quedarán trabajando en Trigoria, ya que la Roma no les ha dado permiso para participar en el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de Argentina. Sin embargo, la Roma ha preferido evitar a los dos jugadores un largo viaje intercontinental a pocos días de la reanudación de los compromisos oficiales. Una decisión dictada sobre todo por la voluntad de tenerlos a disposición en las mejores condiciones posibles: "La AS Roma comunica que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín del 6 de octubre. El club reconoce el valor de la cita para los dos futbolistas, vinculados a Lionel Messi y protagonistas junto a él de la victoria en el Mundial 2022. La decisión del club responde a motivos deportivos y logísticos, vinculados a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los compromisos oficiales. La AS Roma expresa el máximo respeto por Lionel Messi y por su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación argentina una noche especial".