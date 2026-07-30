Santiago Castro, nuevo jugador de la Roma. La noticia es oficial: hace poco han llegado los comunicados de ambos clubes. El argentino deja el Bolonia por la capital, por un coste de la operación de 35 millones de euros más bonus y un porcentaje del 10% sobre una posible reventa. Firma hasta 2031. Artem Dovbyk sigue el camino inverso, en una operación desvinculada: se va al Bolonia cedido con derecho de compra fijado en 17 millones, con la Roma pagando parte del salario de 3,5 millones de euros.
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Roma, oficial: Santiago Castro hasta 2031, los detalles de la operación
EL COMUNICADO DE LA ROMA
La AS Roma se complace en anunciar la llegada de Santiago Tomàs Castro procedente del Bologna FC. La operación se cierra con un traspaso definitivo. El delantero, nacido en 2004, ha vestido las camisetas de Bologna y Vélez Sarsfield. Con el Bologna ha jugado 105 partidos y ha marcado 22 goles. Ha elegido el dorsal número 9. ¡Bienvenido a Roma, Santiago!
EL COMUNICADO DEL BOLONIA
El Bologna FC 1909 comunica que ha cedido a la AS Roma los derechos federativos del delantero Santiago Castro a título definitivo.
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