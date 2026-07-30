Roma, oficial: Santiago Castro hasta 2031, los detalles de la operación

Santiago Castro, nuevo jugador de la Roma. La noticia es oficial: hace poco han llegado los comunicados de ambos clubes. El argentino deja el Bolonia por la capital, por un coste de la operación de 35 millones de euros más bonus y un porcentaje del 10% sobre una posible reventa. Firma hasta 2031. Artem Dovbyk sigue el camino inverso, en una operación desvinculada: se va al Bolonia cedido con derecho de compra fijado en 17 millones, con la Roma pagando parte del salario de 3,5 millones de euros.