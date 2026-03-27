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Dan Friedkin Roma GFX
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Roma o Everton? ¿Quién se quedará fuera de las competiciones si los Friedkin no resuelven el problema de la multipropiedad?

Roma
Everton
Liga de Campeones
Europa League
Conference League

El «caso» de la multipropiedad ha caído como un jarro de agua fría sobre la temporada de la Roma, que lucha en la liga por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque, en cualquier caso, tiene como objetivo la clasificación para alguna de las próximas competiciones europeas.


Y precisamente la clasificación para una copa de la UEFA ha abierto el debate en estas horas sobre la posible exclusión del club de la misma. Debido a la conocida norma sobre la multipropiedad, ya que el otro club de los Friedkin, el Everton, compite hoy por los mismos objetivos que los giallorossi y la posibilidad de clasificarse para el mismo torneo es tan alta como imposible según el reglamento.


Pero en caso de clasificarse para esa misma copa, ¿quién quedaría excluido?


  • ARTÍCULO 5: LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO

    En este caso, lo que «determina» las decisiones de la UEFA es el artículo 5 del reglamento, que, de hecho, prohíbe la multipropiedad en una misma competición:


    Para garantizar la integridad de las competiciones de clubes de la UEFA (es decir, la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Europa de la UEFA y la Liga Europa Conferencia de la UEFA), se aplicarán los siguientes criterios:

    Ningún club que participe en una competición de clubes de la UEFA podrá, directa o indirectamente:

    - poseer o negociar títulos o acciones de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA;

    - ser socio de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA;

    - participar de cualquier forma en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA; o

    - tener ningún poder en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA.


    Nadie podrá participar simultáneamente, directa o indirectamente, en cualquier capacidad en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de más de un club que participe en una competición de clubes de la UEFA.


    Ninguna persona física o jurídica podrá ejercer control o influencia sobre más de un club que participe en una competición de clubes de la UEFA, entendiéndose por control o influencia, en este contexto:

    - poseer la mayoría de los derechos de voto de los accionistas;

    - tener el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control del club;

    - ser accionista y controlar por sí solo la mayoría de los derechos de voto de los accionistas en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas del club;

    - o poder ejercer por cualquier medio una influencia determinante en el proceso de toma de decisiones del club».

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  • ¿QUIÉN QUEDA EXCLUIDO?

    De acuerdo, pero si los Friedkin no resolvieran el problema de la multipropiedad, ¿quién quedaría excluido en caso de clasificarse para esa misma competición de la UEFA? También en este caso el reglamento es claro y la norma se especifica en el apartado 2 del artículo 5:


    Si dos o más clubes no cumplen los criterios destinados a garantizar la integridad de la competición, solo uno de ellos podrá ser admitido en una competición de clubes de la UEFA, de acuerdo con los siguientes criterios (aplicables en orden decreciente):

    - el club que se clasifique por méritos deportivos para la competición de clubes de la UEFA más prestigiosa (es decir, por orden descendente: Liga de Campeones de la UEFA, Liga Europa de la UEFA o Liga Europa Conferencia de la UEFA);

    - el club que haya obtenido la mejor clasificación en la liga nacional que da acceso a la correspondiente competición de clubes de la UEFA;

    - el club cuya federación ocupe una posición más alta en las listas de acceso.

  • ¿Quién se queda fuera entre el Roma y el Everton?

    Pero entonces, ¿quién quedaría fuera entre el Roma y el Everton si terminaran empatados en la misma posición? La clasificación por países indica que Inglaterra está por delante de Italia en el ranking y, por lo tanto, si ambos clubes terminaran en la misma copa y en la misma posición de la clasificación, serían los giallorossi los que se quedarían fuera.

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