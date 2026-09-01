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Gianluca Minchiotti

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Roma, nueva ofensiva por Leweling: las cifras de la oferta del Roma al Stuttgart

Roma
Fichajes
J. Leweling
VfB Stuttgart

Nueva oferta de la Roma a los alemanes

La Roma intenta regalarle un último fichaje a Gian Piero Gasperini, incorporando a un jugador de banda para completar su mercado de fichajes. Según Gianluca Di Marzio, en estas horas el club romanista ha vuelto a por Jamie Leweling aumentando la oferta al jugador. El futbolista alemán ahora abre la puerta al traspaso.


  • La Roma y el Stuttgart están buscando un acuerdo, con el club romanista dispuesto a comprar al jugador de la clase 2001 a título definitivo por 30 millones de parte fija más 5 en bonus. Esta mañana, el jugador se entrenó y después fue citado en la sede del club. La propiedad romanista ha entrado en escena para este golpe final. Será una carrera contrarreloj para encontrar el acuerdo definitivo, explica Sky, y la Roma también está intentando organizar un blitz para el reconocimiento médico y la firma.

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