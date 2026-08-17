Rodrigo Mora está a un paso de la Roma. Tras las dificultades surgidas en los últimos días, la negociación entre el Porto y la Roma ha despegado en las últimas horas. El acuerdo aún no se ha cerrado, pero hay optimismo sobre el cierre de la operación, que debería concretarse en estas cifras: 25 millones de euros más bonus (se llegará a unos 30) y un importante 50% sobre una futura reventa. El Porto partió de una petición de 50 millones de euros, pero necesita liquidez para completar el mercado. Farioli quiere un delantero (Santiago Gimenez, del Milan, es la primera opción) y sin ventas no puede ser complacido.
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Roma, luz verde por Rodrigo Mora: intercambio de documentos con el Porto, las cifras de la operación
Llamada decisiva entre Mendes y D'Amico
Ayer por la tarde, Jorge Mendes, agente del jugador, mantuvo una llamada decisiva con el director deportivo de la Roma, Tony D'Amico. Según el Corriere dello Sport, la Roma, que estaba molesta con el presidente Villas-Boas, acusado de haber cambiado las cartas sobre la mesa cuando el acuerdo ya estaba cerrado, no elevó su oferta. Tras el no de los portugueses al paquete de 7 millones de euros por la cesión con coste más 40 millones por la opción de compra, ofreció una cifra importante pero muy inferior a los 40 (25-30), con un porcentaje enorme que garantizar en caso de reventa. Y encontró terreno fértil.
EL ATAQUE DEL ABOGADO DE MORA
El sábado, antes de otra suplencia más contra el Rio Ave, el abogado de Mora había cargado contra el Oporto y Farioli: "El chico está sufriendo por esta situación. Quiere luchar y jugar, se ha encontrado siendo la tercera opción. La operación, en las condiciones que quiere el Oporto, es prácticamente imposible, solo Mendes puede conseguir 50 millones por un suplente". Unas palabras que hicieron enfurecer a Farioli: "Estas cosas no le ayudan y no le dejan en buen lugar".
Esperado en Italia, cuánto ganará
Mora espera el visto bueno para llegar a la capital: debería aterrizar en Roma entre mañana y el miércoles. Para él está listo un contrato de cinco años por 2 millones de euros netos por temporada.
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