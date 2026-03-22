Roma-Lecce: Gasperini termina el partido con tres jugadores sub-20 en ataque: Robinio Vaz, Arena y Venturino

Como ya se ha dicho, Robinio Vaz fue el mejor pagado de los tres y llegó a Italia gracias a una maniobra relámpago del director deportivo Ricky Massara, quien, ante las lesiones de Ferguson y Dovbyk, aceleró la operación para poner a disposición de Gasperini otro delantero además de Malen. Venturino también llegó en enero, cedido con opción de compra por el Genoa en el marco de la operación Baldanzi: si los giallorossi quieren ficharlo definitivamente al final de la temporada, deberán abonar 7 millones a las arcas rossoblù; en caso de que se ejerza la opción de compra, el jugador ya ha firmado un contrato hasta 2030. Arena llegó a la Roma el verano pasado procedente del Pescara, con el que se convirtió en el primer jugador nacido en 2009 en debutar y marcar en la categoría profesional.