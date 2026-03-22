Hacía unos 52 días que Angeliño no pisaba el campo; antes de su regreso en el Roma-Lecce de hoy, 22 de marzo, la última vez que había saltado al terreno de juego había sido a finales de enero en la Europa League contra el Panathinaikos: dos minutos, nada más. En una temporada complicada para el extremo español en cuanto a continuidad, la esperanza del jugador es encontrar más minutos en este final de temporada. Contra el Lecce jugó poco más de un cuarto de hora; la última vez que fue titular fue a finales de septiembre contra el Verona: tras ese partido, mucho banquillo y un par de meses de bronquitis entre octubre y diciembre.
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Roma-Lecce: Angeliño vuelve al campo tras más de 50 días; el apoyo de Gasperini y la ovación del Olímpico
LA REACCIÓN ANTE EL REGRESO DE ANGELINO
El regreso de Angeliño fue recibido con un estruendo por todo el Estadio Olímpico; en particular, los ánimos más intensos vinieron de la tribuna Monte Mario, situada justo encima de los banquillos. Y no solo eso: unos instantes antes de que sustituyera a Tsimikas, fueron Gasperini y Mancini —que salió al comienzo de la segunda parte pero se quedó en el banquillo con sus compañeros— quienes animaron al español exjugador del Leipzig; tal y como informó DAZN, ambos le dieron ánimos en el momento de saltar al campo: «¡Ánimo, fuerte, eh!». El español recibió una tarjeta amarilla a los pocos minutos por una falta sobre un rival, pero en el final de temporada puede convertirse en un «fichaje» más para la Roma de cara a la clasificación para la Champions.
CÓMO CAMBIA EL ROMA CON EL REGRESO DE ANGELINO
Sin Angeliño disponible durante varios meses, Gian Piero Gasperini, obligado a prescindir del titular del lateral izquierdo, tuvo que buscar soluciones alternativas para esa posición. Tras algunos intentos, el entrenador encontró el equilibrio alineando a Celik por la banda derecha y desplazando a Wesley (suspendido contra el Lecce, jugó Tsimikas) al otro lado del campo, tras las primeras jornadas en las que lo había alineado en su posición natural de extremo derecho. Ahora, con el regreso de Angeliño, las jerarquías pueden volver a cambiar: queda por ver si el español conseguirá recuperar su puesto de titular en la alineación habitual y, en su caso, si quien pierda el puesto será Celik o Wesley.