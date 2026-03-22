Hacía unos 52 días que Angeliño no pisaba el campo; antes de su regreso en el Roma-Lecce de hoy, 22 de marzo, la última vez que había saltado al campo había sido a finales de enero en la Europa League contra el Panathinaikos: dos minutos, nada más. En una temporada complicada para el extremo español en cuanto a continuidad, la esperanza del jugador es encontrar más minutos en este final de temporada. Contra el Lecce jugó poco más de un cuarto de hora; la última vez que fue titular fue a finales de septiembre contra el Verona: tras ese partido, mucho banquillo y un par de meses de bronquitis entre octubre y diciembre.
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Roma-Lecce: Angelino vuelve al campo tras dos meses; el impulso de Gasperini y la ovación del Olímpico
LA REACCIÓN ANTE EL REGRESO DE ANGELINO
El regreso de Angeliño fue recibido con un estruendo por todo el Estadio Olímpico; en particular, los ánimos más intensos vinieron de la tribuna Monte Mario, situada justo encima de los banquillos. Y no solo eso: unos instantes antes de que sustituyera a Tsimikas, fueron Gasperini y Mancini —que salió al comienzo de la segunda parte pero se quedó en el banquillo con sus compañeros— quienes animaron al español exjugador del Leipzig; tal y como informó DAZN, ambos le dieron ánimos en el momento de saltar al campo: «¡Ánimo, sé fuerte!». El español recibió una tarjeta amarilla a los pocos minutos por una falta sobre un rival, pero en el final de temporada puede convertirse en un «fichaje» más para la Roma de cara a la clasificación para la Champions.