Roma-Lecce: Angelino vuelve al campo tras dos meses; el impulso de Gasperini y la ovación del Olímpico

El regreso de Angeliño fue recibido con un estruendo por todo el Estadio Olímpico; en particular, los ánimos más intensos vinieron de la tribuna Monte Mario, situada justo encima de los banquillos. Y no solo eso: unos instantes antes de que sustituyera a Tsimikas, fueron Gasperini y Mancini —que salió al comienzo de la segunda parte pero se quedó en el banquillo con sus compañeros— quienes animaron al español exjugador del Leipzig; tal y como informó DAZN, ambos le dieron ánimos en el momento de saltar al campo: «¡Ánimo, sé fuerte!». El español recibió una tarjeta amarilla a los pocos minutos por una falta sobre un rival, pero en el final de temporada puede convertirse en un «fichaje» más para la Roma de cara a la clasificación para la Champions.