Los contactos con el entorno de Mason Greenwood y con los directivos del Olympique de Marsella siguen constantes. La Roma, atenta al mercado de salidas y a las obligaciones del Fair Play Financiero de la UEFA, podría dejar marchar a Matías Soulé si llega una oferta adecuada.
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Roma: la salida de Matías Soulé antes del 30 de junio es cada vez más probable. ¿Qué se sabe del interés del Borussia Dortmund?
VALOR DE 30 MILLONES DE EUROS
Según Sky Sport, el Borussia Dortmund ha mostrado el interés más concreto por el delantero argentino, que la temporada pasada jugó 42 partidos, marcó 7 goles y dio 8 asistencias, aunque la segunda parte de la campaña se vio afectada por una pubalgia. El club alemán, que perderá a Julian Brandt como agente libre, busca refuerzos ofensivos y ve en el jugador, nacido en 2003 y con pasado en la Juventus, una opción firme. Sky Sport indicaque la Roma valora a Soulé en unos 30 millones de euros.
POR QUÉ LA ROMA PODRÍA VENDERLO
Soulé tiene contrato con el club giallorosso hasta el 30 de junio de 2029 y cobra 2 millones de euros netos por temporada. Es prescindible si llegan ofertas adecuadas, ya que el entrenador Gian Piero Gasperini prefiere mantener a Paulo Dybala y fichar al menos dos extremos nuevos.
LA CUESTIÓN DE LAS PLUSVALÍAS
La Roma negocia para alcanzar los 50 millones de euros en plusvalías que prometió a la UEFA en septiembre de 2022, antes del 30 de junio. La renuncia a Matias Soulé podría ser el primer paso para cumplir este plazo y evitar nuevas sanciones, sobre todo de cara al regreso a la fase principal de la Liga de Campeones, siete años después de su última participación.