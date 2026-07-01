Tras cerrar el balance a 30 de junio de 2025 y lograr plusvalías por 60 millones para evitar sanciones de la UEFA, la Roma ya puede centrarse en el mercado de fichajes. Lo primero es cerrar las renovaciones de Gianluca Mancini, Zeki Celik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini y Paulo Dybala; sobre todo este último, donde pronto habrá novedades.
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Roma: la renovación de Dybala está cada vez más cerca: nueva fecha límite y las cifras del acuerdo; esto es lo que se filtra
AUMENTO DE LA CONFIANZA
Según Fabrizio Romano, la Roma confía en cerrar en las próximas horas un nuevo contrato con Paulo Dybala. Dybala cobraba 8 millones netos por temporada (6 fijos más primas), pero la Roma solo ofrecía 2 millones netos más primas por dos años.
LA NUEVA OFERTA
El jugador, que llegó a Roma en 2022 como agente libre tras dejar la Juventus, ha presentado una contrapropuesta a la directiva giallorossa. Boca Juniors quiere su regreso a Argentina y el técnico Gian Piero Gasperini presiona a la familia Friedkin para renovarle. Según las últimas informaciones, el acuerdo entre Dybala y la Roma podría cerrarse con un contrato hasta 2028 por 3 millones de euros netos.
LA HISTORIA DE DYBALA EN LA ROMA
En cuatro temporadas como delantero de la Roma, Dybala ha jugado 140 partidos, marcando 45 goles y dando 30 asistencias. Antes del cuarto puesto en la última Serie A, que devolvió al club giallorosso a la Liga de Campeones tras siete años, su mejor logro fue la final de la Liga Europa 2023.