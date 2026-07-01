Roma: la renovación de Dybala está cada vez más cerca: nueva fecha límite y las cifras del acuerdo; esto es lo que se filtra

El jugador, que llegó a Roma en 2022 como agente libre tras dejar la Juventus, ha presentado una contrapropuesta a la directiva giallorossa. Boca Juniors quiere su regreso a Argentina y el técnico Gian Piero Gasperini presiona a la familia Friedkin para renovarle. Según las últimas informaciones, el acuerdo entre Dybala y la Roma podría cerrarse con un contrato hasta 2028 por 3 millones de euros netos.



