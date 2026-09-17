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Grafica Calciomercato In Tackle Chivu Gasperini 2.1Calciomercato/Getty
Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma-Inter, ¿quién ha gastado más? En dos años, el adelantamiento en el mercado de fichajes

Fichajes
Roma vs Inter Milán
Roma
Inter Milán
Serie A

El Inter y la Roma se enfrentarán el sábado en el duelo directo en el mercado, pero en los dos últimos años, en el mercado han tenido estrategias ligeramente diferentes.

La espera por Roma-Inter crece de forma espasmódica, día tras día. El gran partido del sábado 19 de septiembre, que arrancará a las 18:00 en el Estadio Olímpico, no será solo el duelo más importante de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, sino también el enfrentamiento entre los dos equipos que parecen destinados a disputarse el Scudetto de aquí a final de año, además de ser los que, hasta ahora, han mostrado el mejor y más divertido juego.

Todo ello es fruto del trabajo realizado por sus respectivos clubes para la construcción de las plantillas puestas a disposición de Cristian Chivu y Gian Piero Gasperini, ambos llegados hace un año al banquillo y ambos capaces, ya en su primera temporada, de alcanzar el máximo de los objetivos posibles: Scudetto el primero, regreso a la Champions el segundo.

Pero, ¿son realmente tan diferentes las estrategias de los dos clubes? La Gazzetta dello Sport ha analizado las dos últimas temporadas de mercado de fichajes y ha certificado, en cifras, el adelantamiento de la Roma en el presupuesto utilizado para elevar el listón y perseguir precisamente al Inter.

  • ¿Estrategias opuestas, es realmente así?

    Desde que llegaron las dos propiedades, la consigna ha sido literalmente la opuesta.

    Por un lado, el fondo Oaktree ha impuesto a sus dirigentes un régimen de «control y reducción» de costes con el objetivo de alcanzar la estabilidad y la sostenibilidad económica del equipo (que venía de unos números rojos en el balance muy importantes).

    Por otro, la familia Friedkin siempre ha confirmado su intención de gastar sin ningún problema de limitaciones, pero en la práctica se ha visto frenada por los importantes problemas económicos acumulados bajo la gestión Pallotta y por las restricciones del fair play financiero de la UEFA, que han bloqueado las inversiones.

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  • Las cuentas de Gasperini

    La decisión de Gasperini de abrazar el proyecto de la Roma se basó también en la promesa de mercados competitivos (tanto es así que precisamente de ahí llegó la ruptura con el hoy director deportivo de la Juventus, Massara). Los dos primeros golpes rozaron los 50 millones en total: Wesley y El Aynaoui. Después, muchos préstamos, costosos, y los fichajes de Robinio Vaz por 20 millones y Ziolkowski por 6,5 millones. Entre esos préstamos estaba Malen por un total de 86,5 millones que llevó al regreso a la Champions League.

    Y con los fondos de la máxima competición de la UEFA la Roma ha logrado retener a sus figuras (será multada duramente por la violación de los límites de la UEFA), ha ejercido la opción de compra de Malen por 25 millones y a día de hoy ha añadido a Castro por 35 millones, Rodrigo Mora por 25 millones (y muchas cláusulas extra para final de temporada), pero también a Koulierakis, Molina, De Roon, Balerdi a préstamo y la compra de Ghilardi por 8 millones.

    El total global es de 86,5 millones + 124,5 millones, lo que da 211 millones de euros gastados solo en fichajes (contabilizados sin bonus ni similares a 17 de septiembre de 2026)

  • Las cuentas de Chivu

    Cuando Chivu se comprometió con el Inter heredó una plantilla de todos modos competitiva, capaz de rozar el triplete, pero sin llegar a ganar nada con Inzaghi en el banquillo.

    Quien llegó en la primera temporada no añadió, sino que completó. Que quede claro: el Inter gastó, pero solo en perfiles jóvenes y de futuro, con 84 millones de euros invertidos en Luis Henrique (24,5), Bonny (23), Diouf (20), Sucic (15) y la cesión final de Akanji in extremis. Total: 84 millones de euros para la temporada 2025/2026 que llevó al doblete Scudetto-Copa Italia.

    Para crecer esta temporada, sobre todo a nivel europeo, el Inter volvió a retener a sus estrellas y apostó por un mercado made in Premier, al que se suman los fichajes definitivos de Akanji por 15 millones y de Stankovic por 23. Llegaron así Spence por 31 millones de euros y Curtis Jones por 30 millones de euros, además de Stones a coste cero y Provedel por 3 millones como suplente de Martínez.

    En dos años, el Inter ha gastado 84 millones + 102 millones. Total: 186 millones de euros.

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  • Adelantamiento de la Roma en la persecución

    La diferencia entre lo puesto a disposición (teniendo en cuenta solo los fichajes) para Cristian Chivu y Gian Piero Gasperini favorece claramente a la Roma, que ha podido poner sobre la mesa 25 millones de euros más que el Inter (prácticamente el pago del traspaso de Malen, el verdadero game changer de este club).

    Es obvio que la plantilla heredada por el entrenador ex del Atalanta necesitaba y necesita refuerzos mayores respecto a la asumida por el técnico rumano, pero la persecución, iniciada con el regreso a la Champions League, ha comenzado oficialmente. Roma-Inter, sobre el campo, dará el primer veredicto de la temporada. ¿En enero, en el mercado, la brecha de gasto se ampliará o las estrategias cambiarán en función de la clasificación?



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