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FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter, lío Balerdi-Ndicka en el acta: qué ha pasado y quién juega?

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

En un primer momento, se daba por hecho que el marfileño sería titular, pero quien jugará de inicio será el ex del Marsella.

La previa de Roma-Inter, gran partido de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, se tiñó de misterio al conocerse las alineaciones oficiales. Entre las filas de la Roma elegidas por Gian Piero Gasperini, de hecho, aparecía Evan Ndicka, de vuelta al once inicial tras la gripe que le había afectado y le había obligado a perderse el partido contra el Torino.

Sin embargo, quien saltó al campo junto a los otros 10 titulares durante el calentamiento fue Leonardo Balerdi, con el central argentino preparado para salir de inicio salvo nuevas sorpresas.

Pero ¿qué ha pasado? ¿Y quién jugará realmente contra el Inter?

  • Juega Balerdi

    Según ha informado Dazn, en el acta entregada inicialmente por la Roma a la Lega Serie A figuraba Evan Ndicka. Por lo tanto, el marfileño debía salir de inicio, al menos según lo que quedó por escrito en el acta del partido.

    Sin embargo, Balerdi calentó durante el calentamiento junto a Mancini y Hermoso, los otros dos defensas titulares en este partido. Y será el argentino ex del Marsella quien, finalmente, juegue de inicio.

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  • QUÉ HA PASADO

    El error, siempre según lo informado por Dazn, se produjo en la elaboración de la hoja de partido y no hubo ningún problema con Ndicka.

    Gasperini ya había elegido desde el principio que jugara Balerdi, pero no se consignó el cambio en la primera hoja de partido. La segunda, corregida y revisada, llegó poco después de la comunicación oficial a la prensa, cuando la titularidad de Ndicka ya había sido difundida..

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