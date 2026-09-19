Roma-Inter, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, no es solo el duelo directo por el liderato de la clasificación, sino también el encuentro más esperado también a nivel arbitral de la nueva gestión de Orsato. El nuevo jefe de los árbitros ha optado por confiar la dirección del partido a Massa, mientras que en la sala VAR de Lissone estarán los expertísimos Mazzoleni y Di Paolo. Calciomercato les contará los episodios arbitrales más discutidos.
Roma-Inter, la POLÉMICA EN DIRECTO: gol de Kone validado por el VAR. Lautaro y Thuram piden un penalti
ROMA - INTER: LA DESIGNACIÓN ARBITRAL COMPLETA
MASSA (foto)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
90' amarilla para Ghilardi
También Ghilardi acaba en la libreta de los amonestados. Thuram va en vertical al choque con el defensor de la Roma y cae tras el cruce entre las piernas. SPA señalada y amarilla inevitable.
82' Tarjeta amarilla para Koulierakis
Recién entrado al campo, Koulierakis derriba a Diouf, que lo había superado y se había lanzado en vertical.
80' El 2-2 es legal
Todo es regular en el gol del 2-2: el control de Bisseck, que asiste a Lautaro, es legal y todas las posiciones de partida están dentro de lo que marca el reglamento.
57' Amarilla para Bastoni
Malen protege el balón y supera a Bastoni, que lo agarra claramente de la camiseta, que se estira. Massa pita y la amarilla es inevitable.
48' Thuram cae en el área
Thuram recupera un balón ante Balerdi y se lanza al contragolpe. Una vez dentro del área, se desequilibra y se deja caer. Massa no pica y el francés se levanta y continúa la jugada.
47' GOL LEGAL DE LAUTARO
La Roma no protesta por el gol de Lautaro. El choque del que nace la acción de Thuram sobre Mancini es, de hecho, legal y sobre el balón.
45' Amarilla para Akanji
Akanji, que ya había chocado con Malen con motivo de la revisión del VAR, llega tarde cuando el primer tiempo ya había terminado sobre el atacante neerlandés y lo derriba. Amarilla inevitable para Massa.
36' GOL VALIDADO POR EL VAR
Centro desde la derecha de Dybala que encuentra libres en el área a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martínez. El asistente lo anula, pero al final el VAR lo concede.
Akanji, en el momento del centro, habilitaba a ambos jugadores y Kone, en el momento del toque de su compañero, se mantiene por detrás de la línea del balón.
El anuncio de Massa en el estadio: «Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido».
30' Lautaro pide un penalti
Jugada elaborada del Inter, que con Thuram provoca la salida de Svilar; balón para Barella, que centra al segundo palo, donde Lautaro Martínez, de cabeza, intenta la prolongación. En la trayectoria aparece Dybala, que dentro del área desvía el balón con el brazo abierto, y el capitán del Inter pide penalti. Massa deja seguir, el VAR revisa pero no interviene. El contacto con el balón es cerca del hombro, el movimiento es de cierre y la distancia es reducida.
12' Amarilla para Barella
Tarjeta amarilla para Barella, que protesta con vehemencia contra Massa, que detuvo a Thuram cuando se marchaba en vertical tras un contacto con Hermoso.
6': el gol de Koné es legal
Todo es legal en el gol de la Roma. Barella pierde mal el balón en la salida y la Roma desarrolla bien la jugada de derecha a izquierda. Posición reglamentaria de Molina, que da el pase atrás para Kone.
3': Balerdi, en el suelo y con las manos en la cara
Balerdi intenta anticiparse a Thuram, que se protege del pase largo hacia él en tres cuartos de campo ofensivo. El defensa, tras el contacto con el delantero, cae al suelo llevándose las manos al rostro. La Roma protesta por un codazo, pero según el árbitro Massa la falta existe por el manotazo del punta del Inter, aunque no amerita tarjeta, ya que Thuram no da el codazo, sino que simplemente abre el brazo para ganar la posición.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias