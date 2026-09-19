Roma-Inter, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, no es solo el duelo directo por el liderato de la clasificación, sino también el encuentro más esperado a nivel arbitral de la nueva etapa de Orsato. El nuevo jefe de los árbitros ha elegido confiar la dirección del partido a Massa, mientras que en la sala VAR de Lissone estarán los experimentadísimos Mazzoleni y Di Paolo. Calciomercato les contará los episodios arbitrales más polémicos.
Roma-Inter, la POLÉMICA ARBITRAL: gol de Kone validado por el VAR. Lautaro y Thuram piden un penalti
ROMA - INTER: LA DESIGNACIÓN ARBITRAL COMPLETA
MASSA (foto)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
90' Amarilla para Ghilardi
También Ghilardi acaba en el cuaderno de los malos. Thuram se va en vertical al choque con el defensor de la Roma y cae tras el cruce de piernas. SPA codificada y amarilla inevitable.
82' AMARILLA PARA KOULIERAKIS
Recién entrado al campo, Koulierakis derriba a Diouf, que lo había superado y se había lanzado en vertical.
80': el 2-2 es válido
Todo es legal en el gol del 2-2: el control de Bisseck, que asiste a Lautaro, es legal y todas las posiciones de partida se ajustan al reglamento.
57' Amarilla para Bastoni
Malen protege el balón y supera a Bastoni, que lo sujeta ostensiblemente de la camiseta, que se estira. Massa pita y la amarilla es inevitable.
48' Thuram cae en el área
Thuram recupera un balón ante Balerdi y se lanza al contraataque. Una vez dentro del área, se desequilibra y se deja caer. Massa no pica y el francés se levanta para continuar la jugada.
47' GOL VÁLIDO DE LAUTARO
La Roma no protesta por el gol de Lautaro. El choque del que nace la acción de Thuram sobre Mancini es, de hecho, legal y sobre el balón.
45' Amarilla para Akanji
Akanji, que ya había chocado con Malen con motivo de la revisión del VAR, llega tarde, ya con la primera parte terminada, sobre el delantero neerlandés y lo derriba. Amarilla inevitable para Massa.
36' GOL VALIDADO POR EL VAR
Centro desde la derecha de Dybala que encuentra en el área libres a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martínez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede.
Akanji, en el momento del centro, habilitaba a ambos jugadores y Kone, en el momento del toque de su compañero, se queda por detrás de la línea del balón.
El anuncio de Massa en el estadio: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".
30' Lautaro pide un penalti
Acción elaborada del Inter, que con Thuram provoca la salida de Svilar; balón para Barella, que centra al segundo palo, donde Lautaro Martínez, de cabeza, intenta la dejada. En la trayectoria aparece Dybala, que dentro del área desvía el balón con el brazo abierto, y el capitán del Inter pide penalti. Massa deja seguir, el VAR lo revisa pero no interviene. El contacto con el balón es cerca del hombro, el movimiento es de cierre y la distancia, corta.
12' Amarilla para Barella
Tarjeta amarilla para Barella, que protesta con vehemencia contra Massa, que detuvo a Thuram cuando se marchaba en vertical tras un contacto con Hermoso.
6' El gol de Kone es legal
Todo legal en el gol de la Roma. Barella perdió mal el balón en la salida y la Roma elaboró bien la jugada de derecha a izquierda. Posición reglamentaria de Molina, que dio el pase atrás para Kone.
3' BALERDI EN EL SUELO, MANOS EN LA CARA
Balerdi intenta anticiparse a Thuram, que se protege ante el pase largo hacia él en tres cuartos de campo ofensivo. El defensa, en contacto con el delantero, cae al suelo llevándose las manos al rostro. La Roma protesta por un codazo, pero según el árbitro Massa la falta existe por el manotazo del punta del Inter, aunque no hay tarjeta, ya que Thuram no propina el codazo, sino que solo abre el brazo para ganar la posición.
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